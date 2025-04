Enade 2023: cursos de medicina lideram desempenho nacional; UnB se destaca no DF

MR Marina Rodrigues

Desaempenho dos cursos de medicina no país é destaque no Enade 2023 - (crédito: Reprodução/Freepik)

Com média nacional de 65 pontos, os cursos de medicina lideraram o desempenho no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2023, divulgado nesta sexta-feira (11/4). Além do resultado nas provas, os indicadores do fluxo do ensino superior indicam que 77% dos estudantes que ingressaram na graduação em 2017 haviam concluído o curso até 2023. “É uma média razoavelmente alta para considerar como média nacional. São mais de 31 mil estudantes só dos cursos de medicina”, avaliou Ulisses Teixeira, diretor de Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No Distrito Federal, a Universidade de Brasília (UnB) foi destaque: todos os cursos avaliados da instituição alcançaram conceito 4 ou 5, as duas notas mais altas do indicador. O curso de medicina recebeu nota máxima, assim como o de enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), que também teve a graduação em medicina avaliada com conceito 5. De acordo com o levantamento, a UnB também oferta dois dos 10 cursos mais bem avaliados do país.

A edição 2023 do exame avaliou 28 áreas — entre bacharelados em saúde, engenharias, arquitetura e urbanismo, e seis cursos superiores de tecnologia. Ao todo, foram quase 10 mil cursos e mais de 400 mil estudantes concluintes, vinculados a 1.347 instituições, sendo 85% privadas. A operação envolveu aplicação em 1.203 municípios e mais de 9 mil salas de prova, segundo o Inep.

(foto: Inep)

Os cursos da modalidade de ensino a distância (EaD), especialmente os superiores de tecnologia, apresentaram índices preocupantes. As taxas de desistência acumuladas variam entre 59% e 75%, e as médias de desempenho no Enade ficaram, em sua maioria, abaixo dos 50 pontos. A modalidade também registrou os menores índices de avaliação positiva por parte dos estudantes quanto à qualidade da formação. “Os estudantes dos cursos presenciais têm uma proporção mais alta de avaliação alta, média-alta e até média do que os cursos da modalidade à distância”, observou Ulisses.

(foto: Inep)

A percepção geral dos alunos das instituições privadas e comunitárias foi mais positiva do que a dos alunos das instituições públicas. “Isso é a percepção do estudante. Perguntamos, por exemplo, se os laboratórios foram adequados, se o professor estava preparado, se as avaliações condiziam com o conteúdo, e se houve oportunidades de estágio, intercâmbio, extensão”, explicou o diretor.