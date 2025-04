CB Correio Braziliense

A Universidade Católica de Brasília (UCB) recebe, nesta terça-feira (29/4), cerca de 500 pessoas para o lançamento de um projeto realizado em parceria com o Comitê Pan-Americano de Juízes e Juízas para os Direitos Sociais e a Doutrina Franciscana — criado na Cidade do Vaticano sob a inspiração do papa Francisco.

O evento acontece no Teatro Católica, localizado no campus de Taguatinga, e reúne autoridades do Judiciário, personalidades acadêmicas, líderes políticos e religiosos, delegações de movimentos sociais, sindicatos e organizações culturais, além da Junta Diretiva do Comitê e a comunidade acadêmica da UCB.

O público assistiu a aula magna “Inteligência artificial, justiça e democracia”, ministrada pelo jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni. O magistrado foi designado pelo papa Francisco como membro do Conselho Acadêmico Fundador do Comitê Pan-Americano de Juízes e Juízas para os Direitos Sociais e a Doutrina Franciscana em 2023.

Além disso, foi realizada a cerimônia de inauguração da sede brasileira do Instituto de Pesquisas Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas, que funcionará no Núcleo de Práticas Jurídicas da UCB, com foco no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A nova estrutura será dedicada à atuação e formação específicas na área de direitos humanos.

“Receber o Comitê Pan-Americano de Juízes e Juízas para os Direitos Sociais e a Doutrina Franciscana na UCB representa um marco para nossa missão institucional, que é formar profissionais comprometidos com a justiça social, os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. Este projeto amplia nosso compromisso com a inclusão e fortalece o papel da universidade como espaço de diálogo entre o saber, a fé e a transformação social”, afirmou o reitor da Universidade Católica de Brasília, Carlos Longo.



Originado em Buenos Aires, na Argentina, o Comitê Pan-Americano de Juízes e Juízas para os Direitos Sociais e a Doutrina Franciscana foi criado em 4 junho de 2019, sob a inspiração e os ideais do papa Francisco.

O principal objetivo do comitê é ser uma ferramenta para a exigibilidade e a aplicação dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais para beneficiar pessoas mais vulneráveis. O grupo também se dedica à denúncia e divulgação de situações que violem esses direitos, assim como a defesa mútua de funcionárias e funcionários do Judiciário comprometidos com esses princípios.



