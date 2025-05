Cursinhos populares podem se inscrever no programa do MEC; inscrições prorrogadas até 14/5

JC Júlia Christine*

O foco da iniciativa está nos alunos que estão saindo ensino médio público, além daqueles de baixa renda, negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCD).? - (crédito: Divulgação MEC)

O prazo para as instituições se candidatarem no processo seletivo da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) foi prorrogado até 14/5, às 18h. O programa vai apoiar até 130 iniciativas que oferecem preparação gratuita para o Enem e outros vestibulares. Os cursinhos que ainda não recebem apoio financeiro de instituições públicas ou privadas terão prioridade. As inscrições podem ser feitas na plataforma virtual de seleção Prosas.

Poderão participar da iniciativa os cursinhos com ou sem CNPJ, portanto, deverão apresentar propostas alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, com carga horária de 20 horas semanais. Além do mais, os planos de ensino precisam oferecer atividades complementares sobre combate ao racismo e à discriminação contra pessoas deficientes, saúde e cidadania.

O processo seletivo ocorre em três etapas: análise de documentos; análise técnica, pontuação e classificação das propostas; e seleção da proposição. Os cursos selecionados serão conhecidos em 6 de junho. A previsão para que as instituições assinem o termo de adesão para início de concessões de bolsas é 19 de junho.

Conforme o edital, os resultados de cada uma das três fases serão divulgados nos sites das seguintes instituições: Ministério da Educação (MEC); Fiocruz, Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) e Prosas.



*Estagiária sob supervisão de Ana Sá