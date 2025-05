CB Correio Braziliense

ABMES promove posse da nova diretoria, nesta terça (13/5) - (crédito: Divulgação)

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes) promove, em Brasília, a posse de sua nova diretoria, nesta terça-feira (13/5). O evento marca um momento de união no setor educacional privado, sob a liderança de Janguiê Diniz, fundador do Grupo Ser Educacional, e ocorrerá de forma presencial, às 9h, na sede da Abmes, no Setor Hoteleiro Norte (SHN) e on-line, pelo canal da associação no YouTube.

Eleita por aclamação, a chapa “Autonomia e Ação” reuniu representantes dos principais grupos educacionais do país, como Ser Educacional, Cruzeiro do Sul, Cogna, Yduqs, Afya e Vitru, todas listadas na ONG B3 Social, consolidando uma frente unificada em defesa dos interesses do segmento.

Também foram instituídos comitês estratégicos voltados a temas como governança ambiental, social e corporativa (ESG, da sigla em inglês), inovação, políticas públicas e apoio a pequenos e médios mantenedores. A composição da diretoria ainda contempla membros e ex-membros do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Além disso, a cerimônia será marcada por um encontro com CEOs de grandes instituições de ensino, que debaterão os rumos da educação superior no Brasil diante de desafios como a insegurança regulatória, a expansão da EaD e a transformação digital.