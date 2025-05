Novo Marco Regulatório proibe que cursos como medicina e direito sejam a distância

CB Correio Braziliense

Presidente da república, Luis Inácio Lula da Silva, assinando o documento junto a Camilo Santana, ministro da educação - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O Novo Marco Regulatório do ensino a distância (EaD) veta que os cursos de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia sejam ofertados a distância ou semi presencial, sendo obrigatório que eles funcionem exclusivamente no formato presencial, os demais cursos de saúde e licenciaturas deverão funcionar totalmente de forma presencial ou semipresencial.

Nesta segunda-feira (19) presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que regulamenta a Nova Política de Educação a Distância (EaD). “O foco é o estudante e a valorização dos professores: a garantia de infraestrutura nos polos, a qualificação do corpo docente, a valorização da interação e a mediação para uma formação rica e integral, independentemente da distância física”, diz o ministro.

O regulamento atualiza o funcionamento das modalidades de ensino, criando o regime semipresencial, que mistura atividades obrigatorias presenciais físicas, como estágio, extensão e práticas laboratoriais, síncronas mediadas, com a carga horária a distância. Para modelo presencial, a carga horária a distãncia passa de 40% para 30%, já no EaD, apresenta limite mínimo, antes inexistente, de 20% atividades presenciais e/ou síncronas mediadas, com provas presenciais.

Atualizações

O lançamento foi feito depois de dois anos e de cinco vezes de adiamento do lançamento, anteriormente previsto para ocorrer em 9 de maio no 30º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância (Ciaed), evento destinado a educação a distância. “Ao criar o modelo, estamos diversificando os formatos e ampliando as oportunidades para que os estudantes possam escolher aquele modelo que melhor se encaixa no seu perfil, sem descuidar da qualidade que deve ser garantida em qualquer um deles”, diz o documento.

O decreto determina que cada unidade curricular precisa ter uma avaliação presencial e que tenha peso majoritário na nota final do estudante, inclusive para cursos a distância. Também foram instituídas novas exigências para os polos EaD, como infraestrutura física e tecnológica adequada aos cursos e uma estrutura mínima que disponibilize laboratórios e ambientes para estudos, por exemplo.

Além disso, o regulamento estabelece que a quantidade de professores e mediadores deve ser compatível com o número de estudantes. Por fim, o MEC justifica que o principal objetivo é assegurar a todos os estudantes o artigo 205 da Constituição Federal: "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho."