Curso de comércio exterior oferece 220 vagas para pessoas negras em 9 estados

JC Júlia Christine*

O curso desenvolve competências técnicas, como apoio nas operações de transporte, armazenagem, controle de custos e liberação aduaneira - (crédito: Divulgação Senac)

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está oferecendo 220 vagas para o curso gratuito de qualificação profissional em Assistente de Serviços de Comércio Exterior. A iniciativa é voltada exclusivamente para pessoas negras a partir de 16 anos e será realizada presencialmente em 10 municípios de nove estados do país.

As inscrições estão divididas em dois períodos, conforme a localidade. Até 30 de junho, podem se inscrever moradores de Rio Grande (RS), Fortaleza (CE), Joinville e Itajaí (SC), Santos (SP), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA), pelo site https://encurtador.com.br/zh6mn.

Já em Paranaguá (PR) e Vitória (ES), as inscrições estarão abertas entre 1º e 31 de julho, pelo mesmo link. Cada turma contará com 20 vagas. Caso elas não sejam totalmente preenchidas, a seleção será aberta ao público em geral.

Leia também: Curso de auxiliar de cozinha capacita egressas do sistema prisional para o mercado

Com carga horária de 160 horas e certificação reconhecida nacionalmente, o curso prepara os participantes para atuar em operações de importação e exportação, com foco em logística, despacho aduaneiro, gestão de custos e documentação. As aulas terão conteúdos práticos, voltados à empregabilidade em empresas de diversos portes.

A ação faz parte do Programa Raízes Comex, que busca promover a inclusão racial e fortalecer a diversidade no setor de comércio exterior. No primeiro semestre de 2025, a iniciativa já havia ofertado 200 vagas em outras regiões do país.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá