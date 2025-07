Inscrições para o Prouni terminam nesta sexta-feira (4/7)

CB Correio Braziliense

Em 2025, o Prouni comemora 20 anos, e totaliza mais de 3,5 milhões de estudantes beneficiados ao longo dos anos - (crédito: Divulgação/MEC)

As inscrições do Programa Universidade para Todos (Prouni), na edição do segundo semestre de 2025, vão até esta sexta-feira (4/7). Neste semestre, são mais de 211 mil bolsas no total (integrais e parciais) em instituições particulares de ensino superior. Os interessados podem se inscrever gratuitamente, por meio do site: https://acessounico.mec.gov.br/.

A seleção dos participantes é feita com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na edição atual são válidas as notas das edições de 2023 e 2024. Entre o total de bolsas oferecidas pelo MEC, mais de 118 mil são integrais (sem custo) e mais de 93 mil parciais (metade do valor da mensalidade). As bolsas são para mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil.

Os candidatos pré-selecionados terão que apresentar os documentos que atestem as informações do Prouni. O resultado da primeira chamada será divulgado em 7 de julho, enquanto o prazo de apresentação das documentações solicitadas vai até 18 de julho. A segunda chamada tem previsão para 28 de julho e o período das documentações vai até 11 de agosto.

