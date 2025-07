UnB promove Festival do Lazer neste sábado (5/7)

CB Correio Braziliense

Pista de atletismo do Centro Olímpico da UnB - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Estudantes da Faculdade de Educação Física (FEF) da Universidade de Brasília (UnB) organizam, neste sábado (5/7), a primeira edição do Festival do Lazer, projeto de extensão com foco em educação corporal, inclusão e bem-estar. A programação será das 9h às 12h no Centro Olímpico (CO) do câmpus Darcy Ribeiro, com atividades abertas à comunidade e emissão de certificado de participação para alunos da universidade.

O evento contará com oficinas práticas, jogos, modalidades esportivas e ações voltadas ao público geral, sem restrição de idade na maioria da programação. A iniciativa foi desenvolvida na disciplina Recursos Humanos, Lazer e Ambiente, sob orientação do professor Renato Bastos.

Além da participação de estudantes, familiares e comunidade externa, a organização prevê certificação de quatro horas complementares para os discentes da UnB que se inscreverem e participarem do evento. Os interessados podem retirar o ingresso da atividade de interesse até esta sexta-feira (4/7), pelo site.

A proposta busca integrar lazer, cultura e práticas corporais, aproximando a universidade da comunidade e fortalecendo a formação acadêmica com base em experiências práticas e acessíveis.

Confira a programação do evento:

• 8h30: concentração e acolhimento dos participantes no pátio do Centro Olímpico

• 9h: início das oficinas:

• Alongamento cooperativo, duração de 45 minutos, na quadra externa. Classificação indicativa: a partir de 12 anos;

• Defesa pessoal, durante uma hora, na sala do tatame, livre para todos os públicos;

• Caminhada ecológica, duração de uma hora, nas áreas verdes próximas ao CO, livre para todos os públicos;

• Oficina de forró, duração de uma hora, na sala dos espelhos. Classificação indicativa: a partir de 15 anos;



• Jogos populares e multiculturais, duração de uma hora, no campo de futebol número 2 do CO. Classificação indicativa: a partir de 12 anos;



• Oficina de esportes, duração de aproximadamente uma hora, no ginásio Classificação indicativa: a partir de 12 anos;



• Jogos paralímpicos, durante uma hora no ginásio, a partir de 10 anos de idade