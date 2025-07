Professora da UnB será empossada na Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura

CB Correio Braziliense

"Receber o título de Imortal é mais do que uma honra" - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Márcia Renata Mortari, neurocientista e professora da Universidade de Brasília (UnB), tomará posse como imortal na Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (Abrasci). A pesquisadora é coordenadora do Laboratório de Neurofarmacologia da UnB e assumirá a cadeira nº 256 da Abrasci, cujo patrono é o renomado neurofisiologista latino-americano Miguel Rolando Covian. A cerimônia de posse será nesta sexta-feira (4/7), no Auditório Cel. Osmar Alves Pinheiro, na Academia de Bombeiro Militar do Distrito Federal, em Brasília, às 19h. A professora, na ocasião, o Colar do Mérito Cultural, honraria que reconhece contribuições à cultura e ao saber.

Desde 2008, Márcia coordena o Laboratório de Neurofarmacologia da UnB (foto: arquivo pessoal)

Márcia é referência na área de neurociência no país, possui mais de 100 artigos científicos publicados, um livro traduzido para sete idiomas e, no Laboratório de Neurofarmacologia da UnB, desenvolve pesquisas voltadas ao tratamento de doenças neurodegenerativas e Transtornos do Espectro Autista (TEA).

“Receber o título de Imortal é mais do que uma honra: é um compromisso com a preservação da memória científica e com a construção de pontes entre a academia e a sociedade. É eternizar o propósito de compartilhar conhecimento com paixão, rigor e responsabilidade”, celebra a professora.

A cerimônia é aberta ao público e contará com a presença de autoridades, acadêmicos, familiares e convidados. Os trajes exigidos são: fardão para acadêmicos, social completo para convidados e homenageados, e uniforme correspondente para militares.

