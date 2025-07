UNE abre, nesta quarta-feira (16/7), o 60ª Congresso em Goiânia

CB Correio Braziliense

O evento da UNE conta com debates, apresentação de teses, mostra científica e definição da nova diretoria da UNE - (crédito: Divulgação)

O 60° Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) ocorrerá desta quarta-feira (16/7) até domingo (20/7), na Universidade Federal do Goiás (UFG), e terá a presença do presidente Lula. Com a expectativa de receber mais de 10 mil estudantes de todo o país, a Conume é palco de debates, atividades culturais, apresentação de teses, mostra científica, e a definição da nova diretoria da UNE. Os interessados podem se inscrever por meio do site: https://congressodaune.com/.

O ato com o presidente Lula ocorrerá em 17 de julho, às 11h, na UFG, e contará com discussões sobre o tema da educação e o plebiscito popular, ferramenta de consulta da população.

A abertura do evento foi marcada pela noticia do grave acidente ocorrido, na madrugada desta quarta-feira (16/7), na BR-153, em Parangatu (GO), município localizado ao norte goiano, que resultou na morte de três estudantes, um servidor da UFPA, além do motorista da carreta envolvida no acidente. O grupo estava indo para o Conume. Em nota, a UNE informa que está em contado com os governos do Pará e Goiás, e com a Universidade Federal de Goiás (UFPA) e Universidade Federal do Pará (UFPA), além do governo federal e demais instituições para oferecer apoio às pessoas envolvidas e acompanhar de perto todas as providências necessárias. A entidade coloca-se à disposição para colaborar com o que for possível neste momento.

Confira a programação completa do congresso no link.

Leia também: