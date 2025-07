Fies: inscrições para o segundo semestre estão abertas

AG Aline Gouveia

As inscrições podem ser feitas pelo Portal Acesso Único - (crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre abriram nesta segunda-feira (14/7) e vão até sexta-feira (18/7). São ofertadas 74.500 vagas, em 18.419 cursos de 1.215 instituições particulares de ensino superior. O candidato poderá selecionar até três opções de curso, indicando a ordem de preferência entre elas.

As inscrições podem ser feitas pelo Portal Acesso Único. Para se inscrever é necessário entrar com o login único do governo federal (Gov.br), inserindo o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha.

Podem se inscrever aqueles que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, tenham obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e não tenham zerado a prova de redação. Também é necessário ter renda bruta familiar mensal per capita de até três salários mínimos.

De acordo com o edital, não poderão participar aqueles candidatos que não tiverem quitado um financiamento anterior pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo; ou aqueles que se encontrem em período de utilização do financiamento.

Segundo o Ministério da Educação, os três estados com maior oferta de vagas são: São Paulo, com 11.397 vagas; seguido por Bahia, com 8.050; e Minas Gerais, com 7.970.

O resultado da chamada regular do Fies será divulgado no 29 de julho e a complementação da inscrição dos pré-selecionados ocorrerá de 30 de julho a 1° de agosto. Após essa etapa, o Ministério da Educação fará novas convocações por meio da lista de espera para preenchimento de vagas que não tiverem sido ocupadas.

As convocações mediante a lista de espera ocorrerão entre 5 de agosto e 19 de setembro. Na página do Fies, a complementação da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera deverá ser feita em até três dias úteis após a data da convocação.

