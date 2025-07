MEC prorroga prazo de inscrição da Prova Nacional Docente

CB Correio Braziliense

Inscrições prorrogadas até 30 de julho - (crédito: Divulgação Gov)

O prazo de inscrição para a primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), conhecida como “Enem dos Professores”, foi prorrogado até 30/7. O exame será aplicado em 26/10 pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As inscrições podem ser feitas pelo site: https://pnd.inep.gov.br/pnd/nova-inscricao.

Integrante do Programa Mais Professores para o Brasil, a avaliação será utilizada por redes públicas como critério exclusivo ou complementar em processos seletivos para docentes da educação básica. Segundo o MEC, 22 unidades da federação e cerca de 1.500 municípios já aderiram à iniciativa.

Poderão participar da PND estudantes concluintes inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), além de pessoas com formação em licenciatura interessadas em concursos ou seleções públicas promovidas por entes federativos que adotarem a nota da prova como etapa de admissão.

A avaliação será composta por 81 questões: 30 de Formação Geral Básica, com temas como conhecimentos pedagógicos, legislação educacional e realidade cultural brasileira e 50 questões específicas da área de atuação do candidato. Também será exigida a produção de uma dissertação com base em um estudo de caso.

Para mais informações, acesse o edital: https://acesse.one/0UiaB.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá