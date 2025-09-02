São Paulo recebe evento gratuito para estudos nos Estados Unidos

CB Correio Braziliense

O evento ocorrea partir das 11h, na Altruísta Osteria & Enoteca, São Paulo - (crédito: Alan Santos/PR/Reprodução/Agência Brasil)

Neste sábado (6), São Paulo recebe a edição inédita do D4U Experience, evento gratuito que promete mostrar os melhores caminhos para quem busca oportunidades nos EUA. Os interessados terão oportunidade de esclarecer dúvidas sobre imigração, trabalho, carreira e estudos no exterior a partir das 11h, na Altruísta Osteria & Enoteca. Os interessados podem ser inscrever por meio do formulário.

Mesmo com as tensões diplomáticas recentes entre Brasil e Estados Unidos, os solos norte-americanos ainda continuam entre as primeiras opções dos brasileiros na hora de imigrar. A procura de brasileiros pelos EUA aumentou 19,6% de janeiro a julho de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024, segundo dados da empresa que promove o evento: D4U Immigration.

Wagner Pontes, fundador e CEO da empresa de imigração, busca abrir caminhos para realizar o desejado American Dream. Segundo o empresário, depois de passar por desafios na sua própria jornada como imigrante nos Estados Unidos, criou a empresa com um objetivo: “Mostrar que o sonho americano é possível”.