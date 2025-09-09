Relatório da OCDE mostra os números da evasão no ensino superior brasileiro

LC Letícia Corrêa RB Rafaela Bomfim

A estrutura das instituições reflete outra disparidade. Nas universidades públicas brasileiras, a proporção é de 10 alunos por professor, mas nas privadas esse número chega a 62 - (crédito: Divulgação / Ciee)

No Brasil, ter um diploma universitário pode mais que dobrar o salário em comparação com quem possui apenas o ensino médio. É o que aponta o relatório Education at a Glance (EaG) 2025, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Segundo o documento, brasileiros de 25 a 64 anos com ensino superior recebem, em média, 148% a mais do que aqueles que concluíram apenas o nível médio, percentual muito acima da média internacional, de 54%. Apesar desse impacto, a taxa de conclusão da graduação no país continua baixa: apenas um em cada quatro jovens finaliza o curso de graduação que começou.

A evasão é um dos principais desafios. Entre os estudantes que ingressam no ensino superior, 25% abandonam já no primeiro ano, quase o dobro da média da OCDE, que é de 13%. Só 24% dos jovens brasileiros de 25 a 34 anos concluem a graduação. A média internacional é de 49%.

O relatório também evidencia entraves na formação avançada. Apenas 14% dos jovens alcançam o nível de mestrado, contra uma média de 16,5%, e só 29% dos doutores atuam em áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), percentual inferior à média de 43%.

Leia também: Pesquisa mostra o impacto da educação superior na renda e na inserção profissional

A estrutura das instituições reflete outra disparidade. Nas universidades públicas brasileiras, a proporção é de 10 alunos por professor, mas nas privadas esse número chega a 62. Além disso, 33% do corpo docente tem 50 anos ou mais, ligeiramente abaixo da média da OCDE, que é de 40,7%.

Entre os jovens de 18 a 24 anos, quase um quarto (24%) está fora da escola e do mercado de trabalho, proporção maior que a média internacional de 14%. A desigualdade de gênero também é expressiva: 29% das mulheres estão nessa condição contra 19% dos homens.

*Estagiárias sob a supervisão de Ronayre Nunes