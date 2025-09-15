UCB promove feira de carreiras nesta sexta-feira (19)

CB Correio Braziliense

A Universidade Católica de Brasília (UCB) promove uma feira de carreiras, voltada aos estudantes do ensino médio, com expectativa de 7 mil estudantes nos câmpus de Taguatinga e de Ceilândia. Em Taguatinga o evento será nesta sexta-feira (19), das 9h às 18h, enquanto no câmpus Ceilândia ocorrerá em 26 de setembro, das 9h às 12h. As inscrições podem ser feitas por meio do site.

O evento vai contar com visitas guiadas pelos espaços da universidade, além de testes de carreira, participar de oficinas interativas e se inscrever no vestibular digital. Os estudantes terão a oportunidade de aprender sobre o cultivo de plantas em água no estande de agronomia, acompanhar demonstrações de impressão 3D na maquetaria de arquitetura e urbanismo e conhecer a criação de interfaces para web com os cursos de engenharia de software e ciências da computação.

Também haverá um bate-papo sobre nanotecnologias e a oportunidade de conhecer a famosa serpente gigante do DF, no estande de ciências biológicas. Outras atrações incluem uma introdução ao mercado financeiro, com os cursos de ciências contábeis e ciências econômicas; um game show promovido pelos cursos de design visual e cinema e mídias digitais; escape room com administração; além de práticas de procedimentos de enfermagem. O público poderá ainda participar de oficinas de recreação, esportes de quadra e rede, jump, step e avaliações físicas, promovidas pelo curso de educação física.

Confira abaixo a programação do evento:

Câmpus Taguatinga

Data: 19 de setembro de 2025 (sexta-feira)

Endereço: QS 07, Lote 01, EPCT – Taguatinga

Horário: 9h às 18h

Câmpus Ceilândia

Data: 26 de setembro de 2025 (sexta-feira)

Endereço: St. N QNN 31, Sala 6 – Ceilândia Norte

Horário: 9h às 12h



