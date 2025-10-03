Podcast universitário: informações sobre Programa de Iniciação Científica UnB

CB Correio Braziliense

Acompanhe pelo RedesFAC, o podcast da FAC, disponível no Spotfy e no Eduplay - (crédito: Reprodução)

No podcast GiroFac, os alunos da Universidade de Brasília (UnB) destrincharam o Programa de Iniciação Científica da UnB (ProIC), explicando bolsas, oportunidades de pesquisa e como participar. No programa, foram entrevistados professoras e estudantes, que participam de iniciação científica, e comentaram sobre a experiência de iniciação científica na universidade. Assista o episódio completo aqui.

“A pesquisa tenciona reflexões para os estudantes que eles não têm no cotidiano da prática profissional”, diz a professora entrevistada do curso de jornalismo, Fernanda Vasques, no podcast, que aborda as principais dúvidas do público sobre, PBIC, CNPq, entre outros temas de pesquisa. O podcast foi produzido pelos estudantes Nicole costa, Ana Miletti, Samuel Carvalho, Amanda Gonçalves, Isabela Novais, Vinicius Augusto e Gabriel Alves, sob supervisão de Dione Moura e Marlise Brenol.



