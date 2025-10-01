USP perde liderança em ranking de universidades da América Latina

AG Aline Gouveia

Apesar na queda no ranking, a Universidade de São Paulo ainda se destaca - (crédito: Jorge Maruta/Jornal da USP)

A Universidade de São Paulo (USP) perdeu a liderança no ranking das melhores universidades da América Latina. Levantamento divulgado pela consultoria Quacquarelli Symonds (QS) nesta quarta-feira (1º/10) aponta que a instituição paulista caiu para o segundo lugar.

A Pontifícia Universidade Católica do Chile, em Santiago, lidera a lista, que contempla 492 instituições de ensino superior na América Latina e no Caribe. A QS considera como critérios a empregabilidade dos alunos, o número de professores por estudante e a reputação acadêmica, entre outros indicadores.

Apesar na queda no ranking, a Universidade de São Paulo ainda se destaca, pois obteve a média de 99 pontos, de um total de 100 pontos, e ficou na liderança em quatro dos oito indicadores avaliados: reputação acadêmica, rede internacional de pesquisa, publicações por docente e impacto na internet.

“A USP continua líder na maioria dos indicadores. É importante lembrar que os dados fornecidos se referem a 2023, ou seja, ainda não refletem o desempenho real da Universidade em alguns indicadores. Destaca-se o indicador que mede a proporção de alunos por professor, que ainda não contabiliza as contratações recentes realizadas pela Universidade. Mesmo assim, a USP mais uma vez é a instituição brasileira com a melhor colocação, o que reafirma a liderança nos quesitos avaliados”, afirma a coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico, Fátima Nunes.

Além da USP, a Universidade Estadual de Campinas (3º), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (5º) e a Universidade Estadual Paulista (6º) aparecem no top 10 da América Latina. A Universidade de Brasília (UnB) ficou em 26º. Do total de 130 universidades brasileiras classificadas, 26 estão entre as 100 melhores da região.

