'Antes da segurança pública, vem a educação', diz Celina ao ser homenageada

Na foto, os homenageados Hugo Motta, Elmano de Freitas e Celina Leão - (crédito: Divulgação/AMIES)

"Antes da segurança pública, vem a educação. Precisamos olhar com atenção para a educação superior e valorizar o papel das instituições privadas.' Sob aplausos, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, agradeceu o reconhecimento na solenidade de entrega da Medalha do Mérito Educacional Amies 2025, na noite da última terça-feira (4/11). Ela destacou ainda a importância da continuidade do investimento na educação como base de todas as políticas públicas, como principal forma de reduzir a violência.

A festa anual da Associação dos Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior (Amies) reuniu também, no espaço Villa Rizza, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o governador do Ceará, Eumano de Freitas. Ambos receberam a mesma medalha do mérito. O evento marcou os cinco anos de fundação da entidade e reuniu cerca de 300 convidados, entre parlamentares, ministros, gestores públicos, reitores e representantes do setor.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, fez o discurso mais longo da noite. Ele exaltou projetos recentes aprovados pela Casa e aumentou a expectativa com relação ao novo Plano Nacional da Educação (PNE). “Neste mandato, assumimos o compromisso de fortalecer a educação nacional. Já aprovamos projetos importantes, como o Sistema Nacional de Educação e o programa Mais Professor, voltado à valorização dos docentes. Agora, trabalhamos na comissão especial do Plano Nacional de Educação, que definirá as metas para os próximos 10 anos”, afirmou.

Também homenageada na noite, a deputada federal Tabata Amaral, presidente da Comissão Especial do PNE, reforçou o caráter coletivo do trabalho em andamento. “Recebemos mais de 3 mil emendas e realizamos seminários em todo o país. O mais bonito é o consenso que conseguimos construir. Estamos atentos à primeira infância, à educação inclusiva, ao ensino superior e à governança, para garantir que as metas tenham recursos e sejam efetivamente implementadas. Que esse dia nos inspire a continuar lutando pela educação brasileira”, disse.

Já o governador do Ceará, Elmano de Freitas, falou em seu discurso de agradecimento pela medalha sobre os avanços conquistados no estado, que já alcançou metas previstas para 2030. “Esses resultados são fruto do trabalho conjunto de professores, gestores e prefeitos comprometidos com a transformação social. Recebo essa homenagem em nome de todos que fazem da educação cearense um exemplo de dedicação e resultado”, afirmou.

Celebração dos cinco anos de história

A Medalha do Mérito Educacional Amies 2025 foi entregue a personalidades que se destacaram pela defesa da educação e pela promoção de políticas públicas com impacto social. Entre os homenageados estavam o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o deputado federal Damião Feliciano, o senador Alan Rick, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e outras autoridades.

Para o presidente da Amies, deputado federal Moses Rodrigues, a cerimônia simbolizou a consolidação institucional da associação e reforça o compromisso coletivo com o futuro da educação brasileira. “A associação completa cinco anos e já demonstra sua força e vocação para o debate qualificado das políticas públicas de educação. Hoje, as instituições vinculadas à Amies reúnem cerca de dois milhões de estudantes em todas as regiões do país. Esse protagonismo reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do Brasil por meio da educação”, disse.

Durante o evento, também foi lançada a primeir edição da revista institucional da Amies, uma publicação dedicada à produção de conhecimento e à reflexão sobre os desafios estruturais da educação brasileira. A edição, intitulada Desafios estruturais para o desenvolvimento econômico e social do país pela educação, reúne artigos, ensaios e análises de especialistas sobre os rumos do ensino superior e a importância de uma regulação moderna, eficiente e humanista.

Entre os autores estão o jurista e professor Ingo Wolfgang Sarlet, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o ex-ministro da Educação José Henrique Paim Fernandes, além de pesquisadores e lideranças acadêmicas de diversas instituições. A revista, que poderá ser acessada em breve no site oficial da Amies, terá periodicidade regular e será voltada à promoção de debates de qualidade entre os campos da Educação, do Direito e das Políticas Públicas.