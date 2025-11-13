Mais de 200 trabalhos de iniciação científica levam prêmio da UnB

Alice Meira

O Auditório da ADUnB deu espaço para a cerimônia de premiação dos destaques do 31º Congresso de Iniciação Científica da UnB e 22º Congresso de Iniciação Científica do Distrito Federal. - (crédito: Luis Gustavo Prado)

A Universidade de Brasília (UnB) premiou os 244 melhores trabalhos voltados à iniciação científica nesta quinta-feira (13). O Auditório da ADUnB deu espaço para a cerimônia de premiação dos destaques do 31º Congresso de Iniciação Científica da UnB e 22º Congresso de Iniciação Científica do Distrito Federal.

A cerimônia destacou estudantes de ensino médio e graduação, com pesquisas desenvolvidas entre setembro de 2024 e agosto de 2025. Os 244 trabalhos que receberam indicação ao Prêmio Destaque representam 9,3% do total, 2.626. A solenidade contou com a participação de representantes das instituições promotoras do congresso, e os trabalhos premiados foram selecionados por Comissão Avaliadora composta por 566 pesquisadores, incluindo bolsistas de produtividade do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), membros dos Comitês Gestores Institucionais e docentes de doutorado.

Os trabalhos premiados foram desenvolvidos nos programas PIBIC, PIBITI, PIBIC-AF e PIBIC-EM, com apoio do CNPq, da Universidade de Brasília e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.