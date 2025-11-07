Estudantes da UnB conquistam prêmio e representarão o DF e Brasil na Bélgica

CB Correio Braziliense

Maria Laura Pereira, Gabriel Binder e João Pedro Fraim - (crédito: Divulgação)

Dois estudantes da Universidade de Brasília representarão Brasília e o Brasil em uma viagem de estudos para a Bélgica, no próximo ano. A dupla conquistou 1º e 3º lugar, respectivamente, na etapa nacional do Modelo UE, competição promovida e financiada pela Delegação da União Europeia no Brasil, realizada em Brasília, de 25 a 27 de setembro. O evento, que versou sobre o Capítulo de Comércio e Desenvolvimento Sustentável do Acordo Mercosul-União Europeia, reuniu 27 participantes de todo o país, escolhidos entre centenas de inscritos, para simular negociações, decisões políticas e o processo diplomático europeu.

Durante cinco dias, os estudantes participaram de uma imersão com custos totalmente cobertos pela União Europeia, com atividades na Embaixada da UE, no Lago Sul, na Universidade de Brasília e visita ao Itamaraty. Os três primeiros colocados foram premiados com a viagem à Bélgica e um curso on-line oferecido pela College of Europe, uma das instituições mais prestigiadas do continente.

“Foram três dias intensos de negociação e aprendizado. A experiência aprimorou minha capacidade de articulação, improviso e diálogo estratégico”, conta o terceiro colocado João Pedro Fraim, que representou a Alemanha durante a simulação.

O primeiro colocado, Gabriel Binder, representou a Grécia e destacou o impacto acadêmico e profissional do evento: “O Modelo UE me ajudou a aplicar técnicas de negociação, oratória e resolução de problemas. Foi enriquecedor discutir sobre o Acordo Mercosul-União Europeia, que é um tema central para quem estuda Relações Internacionais”, afirma.

Além de Gabriel e João Pedro, Maria Laura Pereira, estudante de direito da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), conquistou o 2º lugar. O trio brasileiro viajará à Bélgica ao lado dos vencedores da edição argentina do Modelo UE, em uma imersão promovida e custeada pela União Europeia.

“Não houve rivalidade — trabalhamos em parceria do início ao fim”, completa Gabriel. “A ida à Bélgica é a realização de um sonho e uma oportunidade única de vivenciar a diplomacia na prática”, conclui João Pedro.