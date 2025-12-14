PAS: portões são abertos para a segunda etapa da prova

Giovanna Kunz

Candidatos chegando para realização da prova do PAS 2 na UnB - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Os portões dos locais de prova da segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) foram abertos às 11h30 deste domingo (14/12), e os candidatos começaram a entrar para a realização do exame.

Os portões serão fechados pontualmente às 12h30, e a prova terá duração de cinco horas. Os candidatos poderão sair do local sem o caderno de provas a partir das 15h30 e levar o material apenas nos 15 minutos finais do tempo de avaliação.

A aplicação marca o encerramento do calendário do PAS em 2025. Mais de 15 mil estudantes estão inscritos nesta etapa, considerada decisiva no processo seletivo da UnB. Mesmo para quem já passou pela experiência da primeira etapa, realizada em 2024, a prova mantém um nível de exigência elevado e pode representar um desafio para os candidatos, especialmente nas questões da área de exatas.

A movimentação nos locais de aplicação começou cedo, com estudantes chegando acompanhados de familiares e revisando conteúdos antes do fechamento dos portões. O PAS é uma das principais formas de ingresso na Universidade de Brasília e avalia, de maneira seriada, o desempenho dos estudantes ao longo do ensino médio.

