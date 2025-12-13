Amanda S. Feitoza

Estudante da UnB morre em decorrência de problemas respiratórios - (crédito: Thalita Cardoso)

A estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), Gabriela da Costa Cardoso, de 23 anos, morreu na última sexta-feira (12/12), em decorrência de problemas respiratórios. A informação foi divulgada pela Faculdade de Comunicação (FAC) da instituição. A estudante havia sido internada recentemente.

Além de discente, Gabriela atuava como estagiária na Secretaria de Comunicação (Secom) da UnB e era reconhecida por seu perfil dedicado e talentoso dentro da comunidade acadêmica. Em nota divulgada pela FAC, professor e a melhor amiga prestaram as últimas homenagens.

O professor Paulo Paniago, que teve Gabriela como monitora de uma disciplina, destacou a força e a dedicação da jovem, que contrastavam com sua aparência serena. “A voz suave de Gabriela poderia enganar, sugerir alguma fraqueza. Mas era o contrário: determinada, envolvida, uma fortaleza”, afirmou.

Paniago lembrou um momento em que a aluna foi fundamental para a conclusão de um projeto. “No semestre em que ela foi minha monitora pela última vez, eu estava desanimado e pensando em desistir da publicação de uma revista que fazemos todo semestre com os alunos. Foi ela quem me convenceu a seguir, editando os textos com tanto empenho que ficou uma bela edição”, relatou.

A estudante Thalita Cardoso, amiga próxima de Gabriela, compartilhou um pouco as paixões, conquistas recentes e planos interrompidos de Gabriela.

“Ela é uma repórter maravilhosa, com uma sensibilidade ímpar e um olhar atencioso. E uma editora ainda melhor. Tudo que eu escrevi no último um ano e meio passou por ela”, escreveu Thalita. Ela também mencionou um encontro recente: “Almoçamos juntas na última terça-feira, no RU. Era lasanha de frango. Ela sorriu ao falar que tinha renovado o contrato de estágio na Secom”.

No depoimento, Thalita enumerou os afetos de Gabriela, como a família, os gatos, o time Bayern de Munique, a cor vermelha, a escrita e os artistas Taylor Swift e One Direction. A amiga ressaltou a dificuldade em resumir sua admiração: “Como ser sucinta pra falar de alguém tão incrível como ela?”.

A FAC emitiu uma Nota de Solidariedade, incorporando as homenagens e estendendo apoio a amigos, colegas, técnicos e, em especial, à família de Gabriela. "Em especial, nosso abraço terno para a mãe, a avó, a irmã e toda a família da querida Gabriela da Costa Cardoso", finalizou.

O corpo de Gabriela da Costa Cardoso será velado neste sábado (13/12), no Cemitério de Sobradinho, das 12h30 às 15h30, conforme informado pela família.