Estudante da UnB morre em decorrência de problemas respiratórios

A estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), Gabriela da Costa Cardoso, de 23 anos, morreu na última sexta-feira (12/12), em decorrência de problemas respiratórios. A informação foi divulgada pela Faculdade de Comunicação (FAC) da instituição. A estudante havia sido internada recentemente.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Além de discente, Gabriela atuava como estagiária na Secretaria de Comunicação (Secom) da UnB e era reconhecida por seu perfil dedicado e talentoso dentro da comunidade acadêmica. Em nota divulgada pela FAC, professor e a melhor amiga prestaram as últimas homenagens.
O professor Paulo Paniago, que teve Gabriela como monitora de uma disciplina, destacou a força e a dedicação da jovem, que contrastavam com sua aparência serena. “A voz suave de Gabriela poderia enganar, sugerir alguma fraqueza. Mas era o contrário: determinada, envolvida, uma fortaleza”, afirmou.
Paniago lembrou um momento em que a aluna foi fundamental para a conclusão de um projeto. “No semestre em que ela foi minha monitora pela última vez, eu estava desanimado e pensando em desistir da publicação de uma revista que fazemos todo semestre com os alunos. Foi ela quem me convenceu a seguir, editando os textos com tanto empenho que ficou uma bela edição”, relatou.
A estudante Thalita Cardoso, amiga próxima de Gabriela, compartilhou um pouco as paixões, conquistas recentes e planos interrompidos de Gabriela.
“Ela é uma repórter maravilhosa, com uma sensibilidade ímpar e um olhar atencioso. E uma editora ainda melhor. Tudo que eu escrevi no último um ano e meio passou por ela”, escreveu Thalita. Ela também mencionou um encontro recente: “Almoçamos juntas na última terça-feira, no RU. Era lasanha de frango. Ela sorriu ao falar que tinha renovado o contrato de estágio na Secom”.
No depoimento, Thalita enumerou os afetos de Gabriela, como a família, os gatos, o time Bayern de Munique, a cor vermelha, a escrita e os artistas Taylor Swift e One Direction. A amiga ressaltou a dificuldade em resumir sua admiração: “Como ser sucinta pra falar de alguém tão incrível como ela?”.
A FAC emitiu uma Nota de Solidariedade, incorporando as homenagens e estendendo apoio a amigos, colegas, técnicos e, em especial, à família de Gabriela. "Em especial, nosso abraço terno para a mãe, a avó, a irmã e toda a família da querida Gabriela da Costa Cardoso", finalizou.
O corpo de Gabriela da Costa Cardoso será velado neste sábado (13/12), no Cemitério de Sobradinho, das 12h30 às 15h30, conforme informado pela família.
Saiba Mais
- Cidades DF Comoção marca enterro de bebê morta em creche no DF
- Cidades DF Domingo terá corrida em homenagem a marinheiros e aniversário do SUS
- Cidades DF Biblioteca comunitária de Ceilândia disputa final do Prêmio VivaLeitura
- Cidades DF O que se sabe e o que resta esclarecer sobre bebê que morreu em creche domiciliar
- Cidades DF Idosa morre atropelada por moto na Asa Norte
- Cidades DF Obituário: 37 funerais no DF e Entorno nesta sexta-feira; veja lista