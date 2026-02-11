E EuEstudante

O Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência é celebrado nesta -feira (11/2). Instituída em 2015 pela ONU (Organização das Nações Unidas), a data tem como objetivo reconhecer a contribuição feminina no meio científico e chamar atenção para as desigualdades de gênero ainda presentes nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Apesar dos avanços, a participação feminina na comunidade científica ainda é desigual. Um estudo feito pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, a partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), revela que o número absoluto de mulheres que ingressaram em cursos de graduação nas áreas de ciências exatas e biológicas aumentou 29% entre 2013 e 2023. Contudo, em 2023, 74% dos ingressantes nos cursos de STEM eram homens, enquanto apenas 26% eram do sexo feminino.

Resiliência histórica

Ao longo da história, mesmo diante de desafios, diversas mulheres marcaram a ciência com contribuições que vão da computação à física. Relembrar essas trajetórias é fundamental para inspirar novas gerações. “Quando apresentamos às meninas exemplos reais de mulheres que fizeram ciência de excelência, rompemos a ideia de que esse é um espaço masculino. A representatividade não é simbólica: ela influencia escolhas, autoestima e projetos de vida”, afirma a professora de física Kharyna Rodrigues, da Escola Bilíngue Aubrick, de São Paulo (SP).





A francesa Marie Curie, a inglesa Ada Lovelace, a alemã Emmy Noether e a brasileira Bertha Lutz são alguns exemplos de cientistas que deixaram contribuições decisivas para a humanidade, destaca o pesquisador da Universidade Federal do ABC (UFABC), Bruno Carneiro Cândido.

Embora cada uma dessas profissionais tenha uma trajetória única, o incentivo à participação feminina na ciência pode começar ainda na primeira infância. “Quando escola e família caminham juntas, ampliam-se as possibilidades para que as meninas se reconheçam como cientistas em potencial”, afirma Kharyna.

“A escola deve criar ambientes de aprendizagem que estimulem a curiosidade, o pensamento científico e o protagonismo das meninas, oferecendo referências femininas, projetos práticos e liberdade para errar e experimentar. Já a família é fundamental para reforçar essa confiança no cotidiano, evitando estereótipos, valorizando o interesse das meninas por matemática, tecnologia e ciências e encorajando perguntas, desafios e descobertas”, conclui.

A seguir, a professora de física Kharyna Rodrigues lista 34 cientistas inspiradoras cujas histórias valem a pena conhecer e divulgar.

1. Ada Lovelace: a mãe da computação universal

Ada Lovelace (1815–1852), matemática e escritora inglesa, era filha do poeta Lord Byron e, incentivada pela mãe, recebeu uma formação científica incomum para mulheres naquele contexto. Ao estudar a Máquina Analítica de Charles Babbage, escreveu o que é considerado o primeiro algoritmo da história, prevendo que máquinas poderiam processar qualquer símbolo, não apenas números.

Mesmo com ideias revolucionárias, teve seu trabalho minimizado e ficou à margem da comunidade científica por ser mulher. Seu legado só foi plenamente reconhecido décadas depois, tornando-se símbolo da origem da programação e da computação moderna.

2. Caroline Herschel: a primeira a descobrir um cometa

Caroline Herschel (1750–1848), astrônoma nascida em Hanôver, Alemanha, superou uma infância marcada por uma doença e por limitações educacionais para se tornar uma das primeiras mulheres cientistas profissionais da história.

Instalou-se na Inglaterra com seu irmão William, onde, além de colaborar com as pesquisas, fez descobertas próprias ao identificar o cometa 35P/Herschel-Rigollet, tornando-se a primeira mulher a descobrir um cometa e uma figura central na catalogação de nebulosas e estrelas. Apesar de seu papel fundamental, por muito tempo foi lembrada apenas como assistente de seu irmão, e seu trabalho científico foi frequentemente ofuscado pelo sucesso dele.

3. Chien-Shiung Wu: a primeira dama da física

Chien-Shiung Wu (1912–1997) foi uma física nascida perto de Xangai, e a única chinesa a integrar o Projeto Manhattan, programa de pesquisa e desenvolvimento de bombas nucleares durante a Guerra Mundial. Ela provou experimentalmente que a paridade não é conservada na interação fraca, contribuindo para o desenvolvimento de métodos de separação de isótopos essenciais na física nuclear.

Apesar de essa descoberta experimental possibilitado que seus colegas (Yang e Lee) fossem laureados com o Nobel, esse episódio é frequentemente citado como uma das maiores injustiças de gênero da Academia Sueca.

4. Dorothy Vaughan: primeira mulher negra chefe de departamento da NASA

Dorothy Vaughan (1910–2008) foi uma matemática e programadora norte-americana que começou a carreira em um tempo de segregação racial, tornando-se a primeira supervisora negra das computadoras humanas no Centro Langley da NASA, onde liderou equipes que calcularam trajetórias de voo essenciais para programas espaciais.

ínio de linguagens emergentes, como FORTRAN, e a habilidade em programação ajudaram a agência na transição da computação manual para a eletrônica durante as décadas de 1950 e 1960. Embora tenha enfrentado barreiras de gênero e raça, apenas recentemente sua contribuição vem sendo amplamente reconhecida.

5. Enedina Alves Marques: a primeira engenheira negra do Brasil

Enedina Alves Marques (1913–1981) foi uma engenheira civil brasileira nascida em Curitiba (PR). Superando desigualdades raciais, de gênero e econômicas, tornou-se em 1945 a primeira mulher negra a se formar em engenharia no Brasil, pela Universidade Federal do Paraná.

Crescendo em uma sociedade em que mulheres e pessoas negras tinham pouco acesso à educação superior, enfrentou preconceitos e barreiras dentro e fora da universidade, sendo frequentemente a única mulher em ambientes dominados por homens. Após a formatura, atuou em obras significativas no estado do Paraná, incluindo a construção da Usina Capivari-Cachoeira, e trabalhou no Departamento Estadual de Águas e Energia.

6. Gabriela Barreto Lemos: a física por trás da imagem quântica

Gabriela Barreto Lemos (1982) é uma física brasileira que realizou pesquisa de destaque em óptica e informação quântica na Universidade de Viena. Em 2014, liderou um experimento publicado em uma das revistas de maior prestígio no meio científico, a Nature, demonstrando a “imagem quântica com fótons não detectados” – a imagem de um objeto (popularmente divulgada como a silhueta de um “gato de Schrödinger”) reconstruída a partir de correlações quânticas/indistinguibilidade, mesmo quando os fótons responsáveis pela formação do padrão de imagem não interagem diretamente com o objeto.

O trabalho ganhou grande repercussão por traduzir conceitos abstratos da física quântica em um resultado visual e por apontar aplicações potenciais em imageamento com menor dano em certos comprimentos de onda.

7. Grace Hopper: a pioneira da programação moderna

Grace Brewster Murray Hopper (1906–1992) foi uma matemática e almirante da Marinha dos Estados Unidos que se tornou uma das primeiras programadoras modernas ao trabalhar no computador Harvard Mark I durante a Guerra Mundial, escrevendo também um dos primeiros guias sobre operação de computadores.

Após o conflito, liderou o desenvolvimento de compiladores e linguagens de programação como o FLOW-MATIC, que inspiraram a criação do COBOL, um dos primeiros e mais amplamente usados idiomas computacionais de negócios. Em um campo dominado por homens, enfrentou resistência — inclusive sendo inicialmente rejeitada por idade para o serviço ativo — e muitas vezes teve sua contribuição subestimada ou atribuída a outros. O legado inclui termos como “debugging” e uma carreira que a levou a se tornar a oficial mais velha em serviço ativo na Marinha dos EUA.

8. Graziela Maciel Barroso: a grande dama da botânica brasileira

Graziela Maciel Barroso (1912–2003) foi uma botânica e professora brasileira nascida em Corumbá (MS) que se tornou referência na sistemática e classificação de plantas tropicais, apesar de iniciado oficialmente a formação acadêmica apenas aos 47 anos, após anos de dedicação prática e orientação de estudantes no Jardim Botânico do Rio .

Ao longo de sua carreira, identificou dezenas de gêneros e mais de 130 novas espécies de plantas, tendo publicado obras fundamentais que se tornaram referência internacional em botânica. O legado inclui o reconhecimento internacional, com homenagens como a Millennium Botany Award e espécies nomeadas em sua homenagem.

9. Hedy Lamarr: a precursora da comunicação sem fio

Hedy Lamarr (1914–2000) foi uma atriz nascida em Viena, Áustria, que alcançou grande sucesso em Hollywood nas décadas de 1930 e 1940, mas também tinha um talento pouco conhecido para invenções técnicas. Durante a Guerra Mundial, junto com o compositor George Antheil, ela desenvolveu e patenteou um sistema de “salto de frequência” (frequency-hopping) para orientar sinais de rádio de forma a evitar interferências e bloqueios, ideia que só décadas depois se revelaria fundamental para tecnologias sem fio modernas, como Bluetooth, GPS e redes sem fio. Embora essa contribuição tenha ficado praticamente ignorada — e muitas vezes reduzida em sua época à sua imagem de estrela de cinema — a invenção acabou sendo reconhecida postumamente, com sua inclusão no National Inventors Hall of Fame e prêmios póstumos.

10. Hipátia: a primeira matemática grega

Hipátia (c. 350–415 d.C.) foi uma filósofa, astrônoma e matemática grega, filha do matemático e astrônomo Teón de Alexandria, que a educou nas ciências e na filosofia em um período em que mulheres raramente tinham acesso ao conhecimento formal.

Atuou como professora e intelectual em Alexandria, centro do saber do mundo antigo. Reconhecida por seus estudos em geometria, álgebra e astronomia, tornou-se uma das mais respeitadas pensadoras da época.

Em um contexto de intolerância religiosa e política, ela foi assassinada de forma brutal por radicais, que a espancaram e mutilaram até a morte. O legado dela permanece como símbolo da liberdade de pensamento e da presença feminina na ciência desde a Antiguidade.

11. Ida Noddack: primeira a mencionar a ideia de fissão nuclear

Ida Noddack (1896–1978) foi uma química e física alemã que se destacou por a perspicácia teórica e experimental. Em 1934, ao analisar dados sobre absorção de nêutrons, ela sugeriu que certos núcleos poderiam se fissionar, isto é: dividir-se em partes menores.

Esta ideia que antecipou a descoberta da fissão nuclear, embora tenha sido inicialmente recebida com ceticismo e até ridicularizada pela comunidade científica dominante. Anos depois, quando a fissão foi confirmada experimentalmente por outros pesquisadores e tornou-se central para a física nuclear, a contribuição de Noddack continuou largamente desconhecida ou subestimada.

12. Jaqueline Goes de Jesus: a Barbie cientista

Jaqueline Goes de Jesus (1989) é uma biomédica e pesquisadora brasileira reconhecida internacionalmente pela atuação decisiva no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Em 2020, ela integrou a equipe responsável pelo sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2 no Brasil apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso.

Este feito que colocou o país na liderança global em resposta científica à emergência sanitária. O trabalho destacou a importância da ciência aberta, da cooperação internacional e da rápida disseminação de dados genômicos para o controle de epidemias, além de evidenciar o protagonismo de mulheres negras na ciência de ponta. Em reconhecimento ao seu trabalho, a empresa Mattel produziu uma boneca Barbie em sua homenagem.

13. Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier: a revolução da edição genética

Jennifer Doudna (1964) e Emmanuelle Charpentier (1968) são cientistas responsáveis pelo desenvolvimento da técnica de edição genética CRISPR-Cas9, uma das maiores revoluções científicas do século XXI.

A ferramenta permite modificar o DNA com precisão inédita, abrindo novas possibilidades para o tratamento de doenças, a pesquisa biomédica e a agricultura, ao mesmo tempo em que suscita debates éticos globais. Em 2020, tornaram-se as primeiras mulheres a dividir sozinhas um Prêmio Nobel de Química.

14. Jocelyn Bell Burnell: a descobridora dos pulsares

Jocelyn Bell Burnell nasceu em 1943 em Belfast, Irlanda do Norte. É uma astrofísica britânica que identificou pela primeira vez os sinais regulares de pulsações de rádio de um objeto celeste até então desconhecido: os pulsares, estrelas de nêutrons formadas a partir do colapso do núcleo de estrelas massivas no final de suas vidas. A rotação rápida e extrema regularidade dos seus pulsos funcionam como "relógios cósmicos" precisos, sendo fundamentais para a compreensão da evolução estelar.

Apesar da contribuição essencial, o Nobel de Física de 1974 foi concedido apenas ao seu orientador e a outro colega, um exemplo claro de como mulheres cientistas eram frequentemente negligenciadas nas honrarias científicas. Em 2018, doou seu Breakthrough Prize para apoiar estudantes sub-representados em física, reforçando seu compromisso com a diversidade e inclusão na ciência.

15. Katie Bouman: a primeira imagem de um buraco negro

Katie Bouman (1989) é uma cientista norte-americana conhecida pelo trabalho em métodos computacionais de reconstrução de imagens aplicados à astronomia. Ela ganhou destaque ao coordenar a equipe do consórcio internacional Event Horizon Telescope (EHT), que divulgou em de 2019 a primeira imagem de um buraco negro (M87*), construída a partir de dados de uma rede global de radiotelescópios.

O trabalho foi responsável por comunicar ao grande público como algoritmos e processamento computacional são essenciais para transformar grandes volumes de dados em uma imagem científica interpretável.

16. Katherine Johnson: a matemática que levou o homem à Lua

Katherine Johnson (1918–2020) foi uma americana cujo talento para cálculos precisos a tornou peça-chave nos primeiros programas espaciais da NASA. Apesar de barreiras raciais e de gênero em uma época de segregação, foi convidada a integrar equipes de elite que resolviam complexos problemas de mecânica orbital.

Em um campo dominado por homens brancos, a contribuição dela frequentemente era subestimada ou invisibilizada, mas seus cálculos garantiram a segurança e o sucesso de voos pioneiros, incluindo a chegada do homem à Lua em 1969. Décadas depois, Johnson recebeu homenagens como a Medalha Presidencial da Liberdade.

17. Lise Meitner: fundamentou o processo de fissão nuclear

Lise Meitner (1878–1968) foi uma física austríaca cuja pesquisa teórica sobre a divisão do núcleo de átomos pesados levou à compreensão do processo de fissão nuclear, um marco na física que possibilitou o desenvolvimento da energia nuclear.

Formada na Universidade de Viena, em um tempo em que mulheres raramente eram aceitas em ambientes científicos, ela colaborou por décadas com colegas e, junto ao sobrinho Otto Frisch, elucidou como o núcleo do urânio se divide e libera enorme quantidade de energia.

Foi obrigada a deixar a Alemanha nazista por ser judia durante a Guerra Mundial, vivendo no exílio quando as descobertas ganhavam repercussão, o que contribuiu para que seu papel fosse minimizado. Ela foi indicada ao Prêmio Nobel 48 vezes ao longo de várias décadas, mas nunca chegou a ser laureada. O prêmio de 1944, por exemplo, coube apenas a seu colega Otto Hahn.

18. Marie Curie: a pioneira da radioatividade

Marie Skodowska Curie (1867–1934), nascida em Varsóvia sob o ínio russo, enfrentou a exclusão das universidades em seu país. Mudou-se para Paris para estudar física e química, e se tornou a primeira mulher a ganhar um Prêmio Nobel.

Junto com o marido Pierre, investigou o fenômeno da radioatividade — termo que ela mesma cunhou — e isolou os elementos polônio e rádio, trabalho que rendeu o Nobel de Física em 1903 e, em 1911, o Nobel de Química, tornando-a a primeira mulher e, até , a única pessoa a ser laureada com dois Prêmios Nobel em áreas científicas distintas.

Em uma época em que a participação feminina na ciência era fortemente desencorajada, Curie enfrentou preconceito institucional, incluindo resistência a seu reconhecimento e a barreiras à carreira acadêmica. O legado inclui avanços fundamentais em física nuclear e aplicações médicas com radiografia móvel durante a Primeira Guerra Mundial.

19. Marie Tharp: a primeira a mapear o fundo dos oceanos

Marie Tharp (1920–2006) foi uma geóloga e cartógrafa americana que transformou dados brutos de sondagens submarinas em mapas detalhados do fundo dos oceanos, revelando pela primeira vez a topografia completa das dorsais meso-atlânticas.

Trabalhando no Lamont-Doherty Earth Observatory, as representações cartográficas foram fundamentais para confirmar a teoria das placas tectônicas e mudaram a compreensão científica sobre a dinâmica do planeta Terra. Apesar de sua contribuição crucial, por muitos anos ela não recebeu o reconhecimento que merecia — os mapas foram inicialmente usados por colegas homens sem citação da autora. , o trabalho de Tharp é celebrado como uma das maiores realizações da geociência do século.

20. Mary Anning: a pioneira da paleontologia

Mary Anning (1799–1847) foi uma paleontóloga e coletora de fósseis inglesa nascida em Lyme Regis, na famosa “Jurassic Coast”, que transformou restos pré-históricos encontrados nos penhascos em descobertas científicas fundamentais sobre a vida no período jurássico.

Ao longo da vida, desenterrou o primeiro esqueleto de ichthyosaurus completo, o primeiro plesiosaurus intacto e o primeiro pterossauro encontrado fora da Alemanha, ampliando o conhecimento sobre répteis marinhos e voadores extintos.

Apesar do profundo impacto na paleontologia, a falta de educação formal e o fato de ser mulher e de classe social baixa fizeram com que muitos dos achados fossem creditados a cientistas homens. Embora tenha morrido relativamente jovem e em dificuldades financeiras, sua reputação e reconhecimento cresceu postumamente.

21. Mary Jackson: a primeira engenheira negra da NASA

Mary Winston Jackson (1921–2005) foi uma matemática e engenheira aeroespacial norte-americana nascida em Hampton, Virgínia. Após se formar em matemática e ciências físicas, trabalhou em várias funções até ingressar, em 1951, no National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), que depois se tornou a NASA.

Inicialmente atuando como “computadora humana”, ela ganhou permissão especial para fazer cursos de graduação em matemática e física junto a colegas brancos e, em 1958, tornou-se a primeira engenheira negra da agência, pesquisando efeitos aerodinâmicos essenciais ao voo de aeronaves e espaçonaves. Nos anos finais da carreira, aceitou uma demissão voluntária para liderar programas de equidade de gênero e raça na NASA, impulsionando a contratação e promoção de outras mulheres e minorias.

22. Mileva Mari: física e matemática sérvia

Mileva Mari (1875–1948) foi uma física e matemática sérvia que, em uma época de forte exclusão feminina no ensino superior, ingressou no prestigiado Politécnico de Zurique, onde estudou ao lado de Albert Einstein – posteriormente seu marido.

Cartas trocadas entre ela e Einstein revelam uma colaboração intelectual nos anos em que as bases da Teoria da Relatividade foram lançadas. Após o casamento e a maternidade, a carreira científica foi interrompida, enquanto o reconhecimento público ficou concentrado em Einstein. Seu caso é frequentemente citado como exemplo das contribuições femininas invisibilizadas ao longo do século.

23. Nettie Stevens: a descobridora dos cromossomos X e Y

Nettie Maria Stevens (1861–1912) foi uma bióloga e geneticista norte-americana que forneceu as primeiras evidências conclusivas de que o sexo biológico é determinado por cromossomos específicos, observando em insetos que a presença do cromossomo Y nos espermatozoides conduzia ao desenvolvimento masculino, enquanto a ausência resultava em fêmeas com cromossomos XX.

A pesquisa foi fundamental para entender a hereditariedade dos caracteres sexuais, mas foi frequentemente ofuscada por colegas homens que receberam maior atenção e crédito público. Mesmo assim, Stevens publicou dezenas de trabalhos e, , o papel é reconhecido como fundamental para a biologia.

24. Nise da Silveira: a humanização dos tratamentos mentais

Nise da Silveira (1905–1999) foi uma médica psiquiatra brasileira formada pela Faculdade de Medicina da Bahia, que desafiou as práticas invasivas e repressivas da psiquiatria do século passado ao propor tratamentos humanistas centrados na escuta, na arte e nas relações afetivas.

Em uma época dominada por práticas como eletrochoque e lobotomia, ela fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, onde obras de pacientes ajudaram a revelar a subjetividade humana e transformaram a compreensão do sofrimento mental.

Nise enfrentou resistência de colegas e instituições conservadoras que viam as abordagens como impraticáveis ou subversivas, mas manteve a prática ética e criativa. O legado dela inspirou gerações de profissionais de saúde mental a valorizarem a dignidade humana, abrindo caminhos para práticas terapêuticas mais humanas no Brasil e no mundo.

25. Rachel Carson: a bióloga que alertou o mundo sobre os impactos ambientais

Rachel Carson (1907–1964) foi uma bióloga marinha e escritora norte-americana que uniu rigor científico e sensibilidade literária em suas pesquisas sobre ecologia e vida marinha, formação que a levou a trabalhar no U.S. Fish and Wildlife Service antes de se dedicar à escrita sobre ciência e meio ambiente.

O livro Primavera Silenciosa, publicado em 1962, expôs os efeitos devastadores de pesticidas na vida selvagem, na saúde humana e nos ecossistemas — um marco no movimento ambiental global. A obra enfrentou forte resistência de indústrias e críticas por desafiar práticas amplamente aceitas, e Carson sofreu ataques pessoais por ser mulher questionando interesses econômicos.

Apesar disso, seu trabalho desencadeou debates públicos, mudanças em políticas de uso de pesticidas e inspirou a criação da Agência de Proteção Ambiental dos EUA.

26. Rita Lobato Velho Lopes: a primeira médica formada no Brasil

Rita Lobato Velho Lopes (1866–1954) nasceu em Rio Grande (RS) e foi a primeira mulher a se formar em medicina no Brasil em 1887, concluindo o curso na Faculdade de Medicina da Bahia em apenas quatro anos.

Ela começou os estudos na Faculdade de Medicina do Rio e, determinada a conquistar seu diploma, transferiu-se para Salvador, onde defendeu a tese sobre a operação cesariana. Após a formatura, atuou em obstetrícia, ginecologia e clínica geral atendendo pacientes de diferentes classes sociais e frequentemente oferecendo serviços gratuitos, o que desafiava as expectativas da época.

27. Rosalind Franklin: a química cuja pesquisa foi central para compreender o DNA

Rosalind Elsie Franklin (1920–1958) foi uma química britânica formada pela Universidade de Cambridge, especialista em difração de raios-X, técnica que permitiu observar a estrutura interna de moléculas biológicas com precisão.

No início dos anos 1950, no King’s College London, ela produziu imagens experimentais e dados fundamentais — incluindo a famosa “Fotografia 51” — que evidenciaram a forma helicoidal do DNA, informação decisiva para que James Watson e Francis Crick elaborassem o modelo de dupla hélice.

Apesar da importância de suas descobertas, Franklin enfrentou barreiras profissionais e de gênero, teve seu trabalho usado sem o devido crédito e não foi reconhecida com o Nobel, prêmio que em 1962 foi concedido a Watson, Crick e Maurice Wilkins.

28. Sônia Guimarães, primeira mulher negra a lecionar no ITA

Sônia Guimarães (1957) é uma física brasileira reconhecida por sua atuação em materiais e dispositivos semicondutores e por romper barreiras históricas em instituições tradicionalmente masculinas. Com doutorado pela University of Manchester, ingressou no corpo docente do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em 1993, tornando-se a primeira mulher negra a lecionar no instituto.

A trajetória é frequentemente citada como exemplo de excelência acadêmica aliada à abertura de caminhos para novas gerações de meninas negras nas áreas STEM.

29. Suzana Herculano-Houzel: neurociência e divulgação científica

Suzana Herculano-Houzel (1972) é uma neurocientista brasileira reconhecida internacionalmente por contribuições à neuroanatomia comparada. O trabalho dela demonstrou que o cérebro humano segue princípios de organização semelhantes aos de outros primatas, desafiando a ideia de excepcionalidade absoluta da espécie humana e reformulando interpretações sobre cognição e evolução.

Além da pesquisa acadêmica, destacou-se como uma das principais divulgadoras científicas do país, aproximando conceitos complexos da neurociência do grande público com rigor e clareza.

30. Tatiana Coelho de Sampaio: regeneração após lesão medular

Tatiana Coelho de Sampaio (1966) é uma cientista brasileira que lidera pesquisas em biologia da matriz extracelular envolvendo a polilaminina/laminina como estratégia de regeneração e recuperação funcional de lesão medular. Um trabalho promissor no campo de terapias regenerativas que já se encontra em etapas de protocolos rigorosos e avançados, com testes bem-sucedidos em humanos.

A trajetória se destaca por revelar como a pesquisa de fronteira pode contribuir para tratamentos de alto impacto social, como paraplegia e reabilitação.

31. Trotula de Ruggiero: a pioneira na ginecologia

Trotula de Ruggiero (século XI, Salerno, Itália) foi uma médica da célebre Escola Médica de Salerno, um dos primeiros centros de saber médico da Europa que admitia mulheres como alunas e professoras. A ela são atribuídos alguns dos primeiros textos sistemáticos de ginecologia e obstetrícia da tradição ocidental.

O trabalho considerava a saúde da mulher de forma integrada — incluindo alimentação, higiene e tratamentos com plantas — e foi amplamente copiado e traduzido ao longo de séculos. Apesar do impacto duradouro, a autoria e a própria identidade de Trotula foram obscurecidas por séculos em razão de dinâmicas historiográficas que marginalizaram mulheres no cânone médico.

32. Tu Youyou: ciência que salvou milhões de vidas

Tu Youyou (1930) é uma cientista chinesa cuja pesquisa foi decisiva no combate à malária, uma das doenças mais letais da história. A partir do estudo sistemático da medicina tradicional chinesa, isolou a artemisinina, composto altamente eficaz contra o parasita da malária. O trabalho teve impacto direto na saúde pública global e já salvou milhões de vidas, sendo reconhecido com o Prêmio Nobel de Medicina em 2015.

33. Valerie Thomas: a pioneira do 3D

Valerie LaVerne Thomas nasceu em 1943, em Maryland, nos EUA. Cientista e inventora afro-americana, desde cedo demonstrou aptidão em matemática e física, áreas nas quais se formou com honras antes de iniciar a carreira na NASA, onde foi uma das poucas mulheres e pessoas negras em funções técnicas.

Enquanto trabalhava com processamento de sinais e imagens, contribuiu significativamente para o desenvolvimento dos sistemas de imagens dos satélites Landsat, que transformaram a observação da Terra a partir do espaço.

Em 1980, ela recebeu patente pelo “transmissor de ilusões”, um dispositivo baseado em espelhos que cria a percepção de imagens tridimensionais, tecnologia que influenciou ideias posteriores em visualização e tecnologias 3D.

34. Vera Rubin: a astrônoma que mostrou a matéria escura

Vera Florence Cooper Rubin (1928–2016) foi uma astrônoma norte-americana, cuja carreira científica pioneira transformou a cosmologia ao demonstrar que as galáxias espirais giram mais rápido nas regiões externas do que a massa visível permitiria, evidência que se tornou um dos pilares da existência da matéria escura, um componente dominante do universo invisível.

A descoberta moldou profundamente o entendimento moderno da estrutura e evolução do cosmos, mas ela não recebeu o Prêmio Nobel, apesar de muitos especialistas considerarem sua contribuição digna da honraria. O legado é celebrado internacionalmente, inclusive pelo Observatório Vera C. Rubin no Chile, dedicado a mapear o universo com tecnologia avançada e aprofundar a pesquisa sobre matéria escura e outros fenômenos cósmicos.