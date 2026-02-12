Sisu 2026: universidades começam a chamar os candidatos da lista de espera

Os alunos que manifestaram interesse em participar na lista de espera devem procurar pelo portal da universidade escolhida

Alice Meira
postado em 12/02/2026 16:04
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) cemeçam a partir de 19 de janeiro - (crédito: Divulgação;/ Ministério da Educação (MEC))
As universidades que participaram do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) iniciaram o processo de convocação da lista de espera. Desde a última quarta-feira (11/2), os candidatos começaram a ser chamados de acordo com a ordem de classificação, a modalidade de concorrência e a disponibilidade de vagas. 

Os estudantes que manifestaram interesse em participar na lista de espera devem conferir o resultado no site oficial da universidade escolhida. Em 2026, o Sisu ofertou mais de 274 mil vagas, em?7,3 mil cursos. A edição é a maior da história do programa.

No Sisu 2026, o Ministério da Educação (MEC) passou a considerar, para classificação e seleção dos candidatos, os resultados das três últimas edições do Enem — 2023, 2024 e 2025. A seleção leva em conta a nota que resulte na melhor média ponderada, de acordo com a opção de curso escolhida pelo candidato, desde que o participante não tenha sido inscrito como treineiro. 

