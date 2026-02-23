MEC abre inscrições para cursinhos populares; inscrições até 27/2

GB Gabriela Braz

O Ministério da Educação (MEC) tem inscrições abertas para a Rede Nacional de Cursinhos populares. A iniciativa visa apoiar cursinhos populares no Brasil, de modo a garantir suporte técnico e financeiro para a?preparação de estudantes socialmente desfavorecidos que buscam ingressar na educação superior,?por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições vão até a próxima sexta-feira (27/2) e podem ser realizadas por meio do site: https://bit.ly/4qJ64w3.

Em 2026, o projeto contemplará 514 cursinhos populares. Desse número, 384 recebem apoio técnico e financeiro e podem continuar participando do programa, enquanto outros 130 serão selecionados por meio do novo edital. O investimento previsto é de R$ 108 milhões. Os cursinhos são voltados a estudantes financeiramente desfavorecidos que estudaram em escolas públicas.

Podem participar da seleção cursinhos populares legalmente instituídos, cursinhos informais (por intermédio de instituição operadora), iniciativas vinculadas a projetos ou programas de extensão e redes de cursinhos populares. Os projetos que já integram a CPOP poderão solicitar a prorrogação do apoio, desde que apresentem relatório final de atividades e tenham a prestação de contas aprovada.

Cada curso poderá inscrever uma proposta. A instituição operadora poderá inscrever até 10 propostas de cursos populares informais, assim como as redes de cursinhos populares. A inscrição do cursinho popular que atua em rede deve ser realizada pelas suas próprias unidades, individualmente. Cada unidade pode apresentar apenas uma proposta. Caso seja ultrapassado o limite de inscrições de uma mesma rede, serão eliminadas automaticamente as propostas excedentes, mantendo-se no processo seletivo apenas as dez primeiras propostas inscritas.

Para a proposta apresentada, ela deve atender prioritariamente, estudantes oriundos de escolas públicas, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo.

Para dúvidas, confira o guia de instruções: https://bit.ly/4smRDPR e pagina oficial do CPOP: https://bit.ly/4c4ZHQj.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá







