Instituição pública integrada à ESCS é a única do Distrito Federal a atingir conceito 5 no exame que avalia a formação médica no país

A Universidade do Distrito Federal (UnDF), vinculada à Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), é o único curso de Medicina do Distrito Federal a alcançar conceito 5 no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que integra o sistema do Enade. O resultado coloca a instituição entre os 10 cursos mais bem colocados do Brasil, de um total de cerca de 351 avaliados em todo o país, a atingir o patamar máximo de excelência na avaliação federal.

Atualmente, a Universidade do Distrito Federal (UnDF) integra a estrutura da ESCS, universidade pública distrital reestruturada desde 2021. Apesar da integração institucional recente, o curso de medicina da ESCS tem trajetória consolidada, com mais de duas décadas de atuação, e é reconhecido nacionalmente pelo modelo pedagógico baseado na integração ensino-serviço, com forte vínculo com o Sistema Único de Saúde (SUS).

O Enade, aplicado por meio do Enamed para os cursos de Medicina, é uma prova obrigatória para todos os estudantes concluintes, o que confere ainda mais relevância e legitimidade ao resultado. A avaliação é nacional, padronizada e comparável, refletindo de forma objetiva a qualidade da formação médica oferecida pelas instituições de ensino superior no país.

No Distrito Federal, nenhuma outra instituição (pública ou privada) alcançou o conceito máximo nesta edição do exame, o que torna o desempenho da ESCS exclusivo no cenário local.

Em nota, a universidade afirma que o resultado é atribuído diretamente ao desempenho dos estudantes da Turma XX de Medicina, protagonistas da avaliação, que demonstraram, na prática, a solidez da formação recebida. “Também reflete o trabalho do corpo docente da escola, formado majoritariamente por profissionais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), que atuam simultaneamente na assistência e na formação acadêmica”.

Segundo a instituição, o desempenho reafirma a validade do modelo pedagógico da ESCS, comprometido com uma formação crítica, humanística, teórica e tecnicamente qualificada, articulada à pesquisa, à extensão e à realidade do SUS. Com a nota máxima no Enamed, a escola consolida sua posição como referência absoluta no ensino médico do Distrito Federal.