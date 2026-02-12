Parceria nos estudos: mãe e filho comemoram aprovação na UnDF

Gabriella Braz

Elaine Delfino, 57 anos, e Leonardo Dourado, 31, sempre foram muito ligados, e agora estão mais juntos do que nunca. Mãe e filho, os dois estão entre os novos calouros da Universidade do Distrito Federal (UnDF), e comemoram a realização de um sonho em dupla.

Essa é a segunda graduação de Leo, professor de dança formado pelo Instituto Federal de Brasília (IFB), e a primeira da mãe, dona de casa, que mostra que nunca é tarde para começar. Ele, estudante de Economia, ela, como nova aluna do curso de Nutrição.

Para Elaine, cursar o ensino superior sempre foi um sonho. Agora, com os três filhos já formados, é a vez dela dar esse orgulho para a família. “Eu sempre incentivei a eles estudarem, a lerem e crescerem na vida, porque eu acho que toda mãe almeja isso para o filho”, conta. “Nunca é tarde para começar e, se a gente tiver um foco, determinação e realmente quiser, a gente conquista. Eu sou exemplo disso”.

A ideia de embarcar em dupla nessa jornada foi do filho. Dourado estava em busca de oportunidade para cursar uma nova graduação. Quando viu a disponibilidade de vagas para Nutrição e Economia, não pensou duas vezes. No processo seletivo, que buscava preencher vagas remanescentes na UnDF, era necessário elaborar uma carta de intenção. E, claro, eles fizeram isso juntos.

“Desde pequeno, a gente foi incentivado a estudar na universidade pública e ter oportunidade de devolver isso é um orgulho muito grande”, conta Leonardo. “Então, poder, além de formar os meus alunos, ter a possibilidade de ajudar a minha família a se formar também é uma coisa muito gratificante”.

As aulas começaram na última segunda-feira (9/1), menos de uma semana após a aprovação, mas a euforia continua. Os dois estão em campi separados: Leonardo na Escola Superior de Gestão (ESG) e Elaine no Campus Samambaia. Mas eles continuam unidos no momento dos estudos em casa. “Sempre estudamos juntos, quando eu tenho alguma dificuldade eu peço ajuda a ele”, conta a mãe.





Virada de chave

A nutrição apareceu na vida de Elaine em 2010, quando ela foi diagnosticada com um câncer no útero. “Eu comecei a me aprofundar sobre isso por conta da minha saúde mesmo”, conta. Antes da aprovação, ela cursava o curso técnico em Nutrição e Dietética, no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Animada com as futuras aulas, ela deixa um recado: “o conhecimento é uma coisa maravilhosa, porque ninguém pode tirar isso de você”.

Para o filho, esse foi o momento ideal para unir duas paixões bem distintas: arte e números. O objetivo é expandir os horizontes e usar novas ferramentas como pesquisador. “A gente pode aliar as duas coisas, falar de economia criativa, políticas públicas voltadas para cultura”, comenta.

“A gente fica de novo muito feliz de compartilhar nossa história e mostrar para as pessoas que existem várias formas de acessar a universidade pública e gratuita”, comemora. Para os dois, a mensagem que fica é de que é sempre tempo de correr atrás dos objetivos e buscar novas oportunidades. Seja para buscar uma nova carreira ou ampliar o olhar sobre o mundo, para essa família, os estudos são sempre motivos de união e orgulho.