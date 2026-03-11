Fies divulga convocados da lista de espera

Correio Braziliense

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) divulgou os novos convocados da lista de espera referente ao processo seletivo do primeiro semestre de 2026. Acesse o Portal Unico de Acesso ao Ensino Superior: https://bit.ly/4s6H0ki para conferir os convocados.

Para garantir a vaga, é necessário realizar a complementação da inscrição pela internet até as 23h59 desda quarta-feira (11), pela pagina do Fies: https://bit.ly/4s4RIb3. A ação deve ser realizada em até três dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data da convocação.

Após a etapa da complementação da inscrição, os estudantes devem comprovar as informações declaradas no ato da inscrição, de forma física ou digital, em até cinco dias úteis, junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino em que foram pré-selecionados.

Em seguida, devem validar no banco a documentação exigida, em até 10 dias úteis. Os prazos de todas as etapas listadas em edital, até a conclusão do processo com a assinatura do contrato de financiamento, devem ser rigorosamente observados para evitar a perda da vaga.

A etapa de convocação desta edição começou em 26 de fevereiro e vai até 10 de abril. Todos os inscritos que não foram pré-selecionados na chamada regular, foram incluídos, automaticamente, na lista de espera. Os participantes da lista de espera devem consultar periodicamente a página do Fies para acompanhar as próximas convocações, que serão realizadas até o dia 10 de abril.

Lista de espera

O candidato é pré-selecionado pela lista de espera quando a vaga não é ocupada na chamada regular ou quando ela volta para o sistema por não ter sido ocupada durante convocações anteriores da lista de espera. Dessa forma, aquela mesma vaga é ofertada para o próximo estudante da lista, de acordo com a ordem de classificação do Fies. A não ocupação da vaga ocorre quando o pré-selecionado não consegue concluir quaisquer das etapas que antecedem a assinatura do contrato ou, até mesmo, por não manter o interesse pela vaga.

A participação do candidato na lista de espera assegura apenas a expectativa do direito de ser pré-selecionado às vagas para as quais se inscreveu, mas está condicionada à disponibilidade de vaga no grupo de preferência e no curso/turno/local de oferta/instituição, de acordo com o tipo de vaga e a modalidade de concorrência.

De acordo com o edital, as instituições devem divulgar, em suas páginas na internet e afixar em local de grande circulação de estudantes, a relação dos estudantes pré-selecionados por cursos e turnos de cada local de oferta.



Sobre as vagas

Para o ano de 2026, o total de vagas ofertadas para o Fies será de 112.168. As vagas eventualmente não ocupadas após as convocações por meio da lista de espera desta primeira edição do Fies 2026 serão ofertadas no processo seletivo do segundo semestre, que oferecerá, ainda, novas vagas até o limite previsto para o ano inteiro.



Reserva de vagas

O programa também oferece reserva de vagas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e com deficiência, tanto para o Fies quanto para o Fies Social. Com o Fies Social, o MEC reserva 50% das vagas do Fies para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em situação ativa. No caso de pré-selecionados que atendam às regras do Fies Social, a contratação do financiamento é integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais.

