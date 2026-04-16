Governo de Goiás lança edital para bolsas de mestrado em universidades do exterior

Correio Braziliense

O programa oferece até cinco bolsas para cursos presenciais em universidades estrangeiras - (crédito: Divulgação/UFG)

Por João Hermógenes*



O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), em parceria com o Instituto Trajetórias, lança novo edital de bolsas para mestrados plenos no exterior com apoio financeiro na forma de bolsas de estudos de 12 a 24 meses e auxílio-instalação. As inscrições estão abertas e seguem até 8 de maio de 2026 por meio da plataforma Sparkx-Fapeg. O estudante deve enviar pela plataforma documentos digitalizados e legíveis.

O candidato deve ter vínculo com Goiás (por formação ou atuação profissional); residir no estado; não possuir título de mestre; já ter iniciado o processo de candidatura ou ter sido aceito em uma universidade internacional elegível. Além disso, os selecionados deverão concordar com critérios de retorno ao estado, contribuindo com o desenvolvimento local após a formação.



A prioridade é para o mestrado profissional em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do Estado que são: ciência, tecnologia, engenharias e matemática (STEM), tecnologia da informação e inteligência artificial, agronegócio e alimentos, saúde, educação, gestão pública, mudanças climáticas e energia, e mineração. A proposta é formar profissionais altamente qualificados, capazes de trazer conhecimento e inovação para Goiás após a conclusão dos estudos.



O processo de seleção será realizado em três etapas sucessivas, conduzidas pela Secti e Fapeg em parceria com o Instituto Trajetórias. O programa oferece até cinco bolsas para cursos presenciais em universidades estrangeiras que estejam entre as 100 melhores do mundo, segundo o ranking internacional Times Higher Education 2026.



As bolsas de estudos serão implementadas a partir de agosto e serão pagas pela Fapeg no valor unitário de US$ 1.300 (R$ 6.843,33 por mês, de acordo com a cotação do dólar estadunidense fornecida pelo Banco Central do Brasil em 16 de março de 2026.) O valor é destinado à manutenção, moradia, alimentação e outras despesas acadêmicas e pessoais no exterior. A Fapeg também destinará um valor de US$ 10.000 (R$ 52.641), com pagamento em uma única parcela, para a cobertura de despesas de viagem, deslocamentos e estabelecimento no exterior, como passagens internacionais, domésticas, seguro-saúde, visto, acomodação temporária, etc.



Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*