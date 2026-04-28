Universidade Católica de Brasília inaugura, nesta quarta-feira ( 29/4), o câmpus na Asa Sul

A Universidade Católica de Brasília (UCB) vai inaugurar um novo câmpus, na Asa Sul, nesta quarta-feira (29/4). A cerimônia será às 19h, na Quadra 702 Sul, ao lado do Santuário Dom Bosco, com a presença do Arcebispo de Brasília, Dom Paulo César da Costa, autoridades e convidados.
O novo polo iniciou as atividades no início de março com cursos estratégicos de graduação, como análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, engenharia de software, relações internacionais, administração e pedagogia. Esses dois últimos em formato modular, ou seja, combinam aulas presenciais e on-line.
Com cerca de 8 mil m², o câmpus oferece ambientes inovadores de ensino, com salas de aula, espaços acadêmicos e áreas de convivência que estimulam a aprendizagem, a integração e o desenvolvimento.
“É um câmpus com que há de mais avançado em termos de recursos tecnológicos. Temos um modelo acadêmico que tem trazido resultados para todos os nossos ex-alunos. Vamos levar essas mesmas oportunidades e as inovações que têm feito parte da nossa história para Asa Sul”, afirma o reitor da UCB, Manuel Nabais da Furriela.
Com mais de 50 anos de atuação, a UCB tem, ainda, câmpus em Taguatinga e em Ceilândia. Em 2026, foi reconhecida como a melhor instituição privada de ensino superior do Centro-Oeste e a 4ª melhor do Brasil entre as particulares, segundo ranking internacional da consultoria britânica Times Higher Education.
Anote!
Inauguração do novo câmpus Asa Sul — UCB
Local: Quadra 702 Sul, Asa Sul, Brasília/DF
Data: 29/04/2026
Horário: 19h
Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*
Saiba Mais