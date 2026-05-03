UnB, Capes, Fiocruz: comunidade científica lamenta morte de Eduardo Winter

Raphael Pati

Fiocruz destaca "papel fundamental" do professor no fortalecimento do Sistema Nacional de Pós-graduação durante sua atuação na Capes. - (crédito: Reprodução/CAPES)

O falecimento do professor e pesquisador Eduardo Winter causou comoção entre a comunidade científica brasileira neste sábado (2/5). Ele atuava como coordenador da Área Interdisciplinar da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e ao longo da carreira atuou principalmente na área de pós-graduação.

Winter teve três passagens pela coordenação de aperfeiçoamento na Capes, sendo a primeira de 2010 a 2012. Desde 2022 ele atuou como coordenador de Área, além de ter sido membro suplente e titular do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES) no mesmo órgão e representante do Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar.

“Eduardo Winter colaborou com a CAPES/MEC de forma muito ativa, dedicada e competente, em especial nas comissões de avaliação”, destacou a entidade, em nota divulgada neste sábado (2). “Em nome da CAPES/MEC, enviamos nossas condolências à família e a todos que conviviam com o professor”, completou.



Outras instituições também prestaram homenagem ao professor, como a Universidade de Brasília (UnB). O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional da universidade reconheceu sua “relevante contribuição ao desenvolvimento científico e institucional da pós-graduação no país”.

“Sua atuação foi marcada pela escuta qualificada, pelo diálogo constante com as instituições e pela dedicação em promover a excelência e a diversidade no campo interdisciplinar”, destacou.

Já a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) afirmou que Winter teve papel fundamental no fortalecimento do Sistema Nacional de Pós-graduação durante sua atuação na Capes, “em cargo que desempenhou com dedicação, rigor acadêmico e compromisso com a excelência científica”. “A Fiocruz se solidariza com familiares e amigos do pesquisador”, declarou.

