Dívidas do Fies podem ser renegociadas a partir desta quarta-feira (13/5)

Victor Rogério*

Estudantes tem até 31 de dezembro para renegociar dividas do Fies. Programa oferece descontos de até 99% - (crédito: Reprodução/Magnific)

Estudantes com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) podem realizar a renegociação do valor a partir desta quarta-feira (13/5), por meio do programa Desenrola Fies. Os contratos em atraso poderão ser quitados com descontos de até 99% sobre o valor da dívida. Pode participar do programa quem teve contrato firmado até 2017 e que estava em fase de amortização em 4 de maio de 2026. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro de 2026.

O programa tem condições diferentes de acordo com o tempo de atraso e o perfil do estudante. No caso dos débitos vencidos há mais de 90 dias, o estudante pode optar pelo pagamento à vista, com desconto total de encargos e redução de até 12% do valor principal; ou parcelamento em até 150 parcelas mensais, com redução de 100% dos juros e multas.

Estudantes inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico) que tenham débitos vencidos há mais de 360 dias poderão obter desconto de até 99% do valor total da dívida. Terão direito ao benefício os estudantes com cadastro no CadÚnico realizado até 4 de maio de 2026 e com informações atualizadas nos 24 meses anteriores. Já os débitos vencidos há mais de 360 dias poderão ser liquidados com desconto de até 77% do valor total consolidado, incluindo também o principal.

Para os estudantes em dia com os pagamentos ou com atrasos de até 360 dias, o programa também oferece a opção de quitação integral, com 12% de desconto sobre o saldo devedor.

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) avalia a ação como “positiva” e “estratégica”. Em nota, a associação afirmou que “a medida reconhece o papel central da educação superior na transformação social e econômica do país, ao oferecer condições reais de renegociação a estudantes que recorreram ao financiamento estudantil como caminho para acessar a graduação.”

“Essa é uma medida que combina sensibilidade social e racionalidade econômica. Ao enfrentar a inadimplência do Fies, o país não apenas ajuda estudantes endividados, mas também fortalece uma política pública essencial para a formação de profissionais, a redução das desigualdades e o crescimento sustentável do Brasil”, afirma o diretor-presidente da ABMES, Janguiê Diniz.

A expectativa é que mais de 1 milhão de estudantes sejam beneficiados com o refinanciamento de suas dívidas. O Desenrola Fies faz parte do Novo Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal em 4 de maio, que promove a reorganização financeira de milhões de brasileiros e a ampliação do acesso ao crédito em melhores condições.

Passo a passo para renegociar:

Acessar o canal digital (aplicativo ou portal): entre 13 de maio e 31 de dezembro de 2026, acesse o aplicativo do banco onde o seu contrato foi firmado (Caixa ou Banco do Brasil). O processo digital é o caminho mais rápido e evita deslocamentos.

Solicitar a adesão: pelo próprio aplicativo, selecione a opção de renegociação do Fies e verifique a modalidade disponível para o seu perfil de dívida.

Validar os termos: leia e aceite o termo aditivo eletronicamente. Caso haja necessidade de assinatura de fiadores, o sistema indicará como proceder.

Efetuar o pagamento da entrada: gere o boleto ou autorize o débito da parcela de entrada diretamente pelo aplicativo para validar sua adesão.

Acompanhar a regularização: após a confirmação do pagamento, a retirada do nome do estudante e dos fiadores dos cadastros de inadimplentes ocorre automaticamente, com a atualização do cronograma de pagamento.



Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*