Câmara dos Deputados abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1,5 mil

Victor Rogério*

Oportunidades são para estudantes de administração, biblioteconomia, design e letras. Inscrições seguem até 26 de maio. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Câmara dos Deputados abriu inscrições para vagas de estágio universitário em Brasília. As vagas são destinadas prioritariamente a estudantes com deficiência (PCD). As oportunidades oferecem bolsa de R$ 1,5 mil e auxílio-transporte de R$ 13,50 por dia presencial trabalhado, com jornada de quatro horas diárias. Oportunidades são para estudantes de administração, biblioteconomia, design e letras.

Inscrições seguem abertas até 26 de maio pelo site cd.leg.br/estagio. Caso não haja candidatos que atendam aos requisitos, as oportunidades serão abertas aos demais inscritos. Os candidatos devem apresentar histórico acadêmico, declaração de matrícula, currículo, documento oficial com CPF e, no caso de pessoas com deficiência, laudo médico e carteirinha PCD.

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As vagas são para os cursos de administração, biblioteconomia, design e letras. O estágio terá duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme avaliação do supervisor. Para participar, o estudante precisa estar matriculado em uma universidade conveniada com a Câmara dos Deputados e ter completado pelo menos um ano letivo nos cursos tecnólogos ou três semestres nos demais cursos superiores. Estudantes escolhidos vão atuar em setores administrativos, técnicos e de apoio institucional.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá