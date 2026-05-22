Pressão arterial: descubra quando os valores indicam hipertensão

Quando não controlada adequadamente, a hipertensão aumenta o risco de problemas cardíacos, renais e cerebrovasculares (Imagem: 777 Bond vector | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A hipertensão arterial, popularmente chamada de pressão alta, é uma doença silenciosa, pois, na maioria dos casos, não apresenta sintomas. No entanto, alterações nos níveis da pressão arterial aumentam o risco de problemas cardíacos e vasculares. Por isso, acompanhar regularmente os índices é fundamental para identificar precocemente possíveis mudanças e adotar os cuidados necessários para preservar a saúde e a qualidade de vida.

Nesse sentido, Obdulia Linares, cardiologista do dr.consulta, explica como identificar quando os níveis são considerados saudáveis ou não. Confira!

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Valores da pressão arterial

As Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (DBHA), publicadas em 2025, atualizaram a classificação da pressão arterial. Até então, as categorias principais eram normotensão, pré-hipertensão e hipertensão arterial. Agora, a classificação atual considera pressão arterial normal, pré-hipertensão e hipertensão arterial, dividida em estágios:

1. Pressão arterial normal

Valores abaixo de 120/80 mmHg são considerados normais. Essa faixa está associada a menor risco de complicações cardiovasculares e indica um excelente controle da saúde cardiovascular. É preciso cuidado, porém, para que a pressão não seja baixa demais.

2. Pré-hipertensão

Valores entre 120/80 mmHg e 139/89 mmHg já indicam atenção. Essa faixa representa um estágio intermediário, associado a maior risco de progressão para hipertensão arterial.

Nesses casos, mudanças no estilo de vida como alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, redução do consumo de sal e controle do estresse são fundamentais para evitar a elevação da pressão ao longo do tempo e, principalmente, lesões lentas, silenciosas e progressivas de órgãos-alvo, como coração, rim e cérebro. Se a pressão persistir acima de 130/80 mmHg, o médico, após avaliação minuciosa, pode indicar tratamento medicamentoso.

3. Hipertensão arterial

Pressões arteriais iguais ou superiores a 140/90 mmHg caracterizam hipertensão arterial. Segundo as DBHA 2025, a condição é dividida em três estágios:

Estágio 1: 140/90 a 159/99 mmHg

140/90 a 159/99 mmHg Estágio 2: 160/100 a 179/109 mmHg

160/100 a 179/109 mmHg Estágio 3: igual ou superior a 180/110 mmHg

Quando não controlada adequadamente, a condição aumenta o risco de complicações cardiovasculares, renais e cerebrovasculares. O tratamento inclui mudanças de hábitos e uso de medicamentos prescritos por um médico.

Monitorar a pressão arterial regularmente é uma forma simples e eficaz de acompanhar a saúde cardiovascular e prevenir complicações futuras (Prostock-studio | ShutterStock)

Como é feito o monitoramento da pressão arterial?

A pressão arterial pode ser medida em consultas médicas, serviços de triagem ou em casa, com aparelhos eletrônicos validados e utilizados corretamente. Em situações que exigem avaliação mais detalhada, exames como a Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e a Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) permitem analisar o comportamento da pressão ao longo de 24 horas, contribuindo para um diagnóstico mais preciso.

É importante lembrar que somente um médico pode confirmar o diagnóstico de hipertensão arterial e indicar o tratamento mais adequado para cada paciente.