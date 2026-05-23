Correio Braziliense

Vídeo de estudante de medicina exibindo musculatura durante aula viralizou e já soma milhões de visualizações nas redes sociais - (crédito: Reprodução/instagram (@lima_lifts @profaanacristinafalcao))

Uma cena inusitada na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, foi registrada por alunos de anatomia da professora universitária Ana Cristina Falcão e acabou viralizando nas redes sociais. Um aluno fisiculturista foi o escolhido para ser o modelo da aula, num momento de descontração que aconteceu na segunda-feira (18/5).

O atleta é Caio Lima, 22 anos, estudante do terceiro período de medicina. Dedicado, Caio tirou a camisa para que a professora explicasse a musculatura dos membros superiores para alguns calouros. Ana Cristina é fisioterapeuta, subchefe do Departamento de Anatomia e professora nos cursos de medicina, fisioterapia e terapia ocupacional.

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O vídeo, que foi gravado por uma estudante e outra professora que estava presente, rapidamente viralizou nas redes sociais, alcançando cerca de 3 milhões de publicações no mesmo dia e 5 milhões de visualizações dias depois.

"Eu disse que viria uma pessoa para a gente estudar, pedi que eles tivessem respeito. No começo, Caio estava com vergonha, mas tirou a camisa e fui mostrando. Ele contraindo os músculos e mostrando as posturas. Uma aluna e uma professora filmaram", conta Ana Cristina, em entrevista ao G1.

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Os fatos inusitados não param por aí, o local onde o vídeo foi filmado é o mesmo da cena de O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho, onde um tubarão com uma perna cabeluda dentro é estudado no Departamento de Anatomia da UFPE.

E a professora de anatomia também estava no filme, ao lado do protagonista Wagner Moura, em uma cena de reunião da universidade. De acordo com Ana, sua participação como figurante aconteceu porque Kleber queria dar visibilidade aos funcionários da federal. Já o local foi escolhido por representar bem a estética da década de 1970, época em que o filme se passa.

