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UnB divulga primeira chamada da seleção de 2.093 candidatos

Selecionados por meio do Enem devem fazer o registro acadêmico on-line até sexta-feira (5/6); aulas começam em 10 de agosto

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Nathallie Lopes
postado em 03/06/2026 22:47
Os aprovados deverão realizar o registro acadêmico on-line entre esta quarta-feira (3/6) e sexta-feira (5/6) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)
Os aprovados deverão realizar o registro acadêmico on-line entre esta quarta-feira (3/6) e sexta-feira (5/6) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou na terça-feira (2/6) a primeira chamada dos 2.093 candidatos selecionados para ingresso por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O edital com os nomes dos convocados está disponível para consulta no site do Cebraspe.

Os estudantes foram convocados para ocupar vagas em cursos presenciais da instituição no segundo semestre letivo de 2026. A seleção ofereceu 2.313 vagas distribuídas entre os quatro campi da universidade: Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina.

Os aprovados deverão realizar o registro acadêmico on-line entre esta quarta-feira (3/6) e sexta-feira (5/6), com envio da documentação exigida pela instituição. O resultado provisório será divulgado em 15 de junho, enquanto o definitivo está previsto para 26 de junho.

Ainda segundo a UnB, o início das aulas do segundo semestre está previsto para 10 de agosto.

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