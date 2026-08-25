RU da UnB serve cardápio especial com pratos chineses nesta terça-feira

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Evento contara com oficinas, palestras, jogatinas e muito mais - (crédito: Reprodução / gechinaunb)

O Restaurante Universitário (RU) da Universidade de Brasília (UnB) serviu nesta terça-feira (25), um cardápio especial com pratos típicos chineses em todas as refeições do dia. A ação faz parte da programação da 2ª Semana da China UnB, organizada pelo Grupo de Estudos sobre a China da Universidade de Brasília (Gechina) e a Biblioteca Central da Universidade (BCE- UnB) com apoio do Instituto Confúcio.

O café da manhã contou com chá verde como opção de bebida e tofu como complemento vegetariano. No almoço, o cardápio traz salada fria de macarrão, frango kung pao — popularmente conhecido como frango xadrez — e arroz colorido como acompanhamento. À noite, será servido chinjao rosu, prato de carne bovina cortada em tiras finas com pimentão, além de consommé à moda chinesa.

Além do cardápio temático, a Semana da China UnB inclui oficinas, exibição de filmes, clubes de leitura e exposições ao longo da semana. Para participar das atividades, é necessária inscrição prévia por meio de formulário disponível no perfil @gechinaunb, no Instagram.