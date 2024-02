Anvisa: prazo de inscrição para seleção de estagiários acaba nesta quinta-feira (15/02)

E EuEstudante

. - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Termina nesta quinta-feira (15), às 12h, o prazo de inscrições do processo seletivo da Anvisa. O órgão publicou dois editais para formação de cadastro reserva de estagiários. As vagas são para estudantes de nível médio, nível superior e pós-graduação em diversas áreas, com recebimento de bolsa-estágio.

Conforme estabelecido na legislação, o processo seletivo reserva 10% das vagas de estágio de cada perfil às pessoas com deficiência (art. 17, § 5º, da Lei 11.788/2008). Também assegura a reserva de 30% das vagas oferecidas para cada curso aos candidatos negros (pretos ou pardos – Decreto 9.427/2018).

Vagas

O Edital n. 01/2024 estabelece que o candidato à vaga de estagiário deverá estar regularmente matriculado e frequente em um dos seguintes cursos: nível médio (valor da bolsa: R$ 486,05) e nível superior ( R$ 1.125,69), sendo alunos das seguintes graduações: administração; agronomia; arquitetura; arquivologia; biomedicina; bioquímica; biotecnologia; ciências de dados; ciências biológicas; ciências contábeis; ciências políticas; comunicação social; design; direito; economia; enfermagem; engenharia ambiental; engenharia biomédica; engenharia civil; engenharia de produção; engenharia de alimentos; engenharia elétrica; engenharia mecânica; engenharia química; estatística; farmácia; fotografia; gestão da informação; gestão de políticas públicas; gestão de serviços de saúde; gestão pública; informática; jornalismo; marketing; medicina; medicina veterinária; nutrição; odontologia; pedagogia; psicologia; publicidade; química; recursos humanos; relações internacionais; saúde coletiva e terapia ocupacional.

Para a área de Informática, serão aceitos outros cursos relacionados, como: análise de sistemas, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de redes de computadores, engenharia de telecomunicações, gestão da tecnologia da informação, sistemas de informação, sistemas de internet e tecnologia em sistema de informação.

O edital n. 02/2024 determina que o candidato à vaga de estagiário deverá estar regularmente matriculado e frequente em um dos seguintes cursosde pós-graduação( valor da bolsa R$ 1.665,22): administração; agronomia; bioestatística; biomedicina; ciências biológicas; ciências de dados e tecnologia da informação; comunicação social; design; direito; economia; enfermagem; engenharia civil; engenharia de produção; engenharia de alimentos; engenharia de materiais; engenharia elétrica; epidemiologia; estatística; farmácia; gestão de serviços de saúde e saúde coletiva; gestão pública; medicina; nutrição e química. Os editais apresentam os requisitos exigidos e outras competências desejáveis.

Carga horária semanal

O regime do estágio será de 20 horas semanais para os estudantes de nível médio e de 30 horas semanais para os estudantes de nível superior (graduação e pós-graduação), a serem cumpridas em horários e turnos definidos pela Anvisa. O estagiário tem direito também a auxílio-transporte, no valor de R$ 10 por dia estagiado. As inscrições estão abertas, exclusivamente pela internet, e podem ser feitas no site do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee), até as 12h do dia 15 de fevereiro de 2024, pelos links abaixo:

-Nível médio e superior (graduação)

-Pós-graduação

A seleção dos candidatos será composta por análise curricular e entrevista, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Após a avaliação dos currículos, a lista de classificação dos aprovados será divulgada no site do CIEE. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da lista final de classificados, podendo, a critério da Anvisa, ser renovado por igual período.