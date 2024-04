Jovens negros são destaque em programas de estágio e trainee

CB Correio Braziliense

Empresas estão investindo mais em programas com foco em reparação e inclusão - (crédito: Freepik/Reprodução)

Dos aprovados em programas de estágio e trainee, nos últimos três anos, cerca de 48% são negros. A remuneração desses trabalhadores somou aproximadamente R$ 222 milhões, gerando uma renda de R$ 81 mi só no ano passado.

Também disparou o número de cadastros desses jovens para os processos seletivos, com aumento de 238% desde 2018. No caso de cargos de liderança, em 2023, 42% das vagas foram ocupadas por pessoas negras.

Acompanhando o ritmo cadastral, nos últimos cinco anos, houve um salto na quantidade de empresas que abriram programas de estágio e trainee com foco em reparação racial, de 7% para 56%. Nesse período, foram promovidos 402 programas do tipo em empresas brasileiras e multinacionais.

Os dados são da 99jobs, plataforma brasileira que conecta trabalhadores e empresas com interesses em comum. Engajada com a inclusão e diversidade, é embaixadora do Pacto Global da ONU no Movimento Raça é Prioridade, que, com o apoio de 1.500 empresas, visa ter 50% de pessoas negras em posição de liderança até 2030.

Além de ser parceira no programa Mentoria Pacto Transforma, voltado para aceleração de carreiras de mulheres negras, a 99jobs desenvolve projetos de inclusão e diversas pesquisas para investigar o tema no Brasil.