Após quase 10 dias, movimento paredista da UnB tem atualizações

CB Correio Braziliense

Deputada Erika Kokay apoia reivindicações da categoria - (crédito: ADUnB/Reprodução)

Docentes, discentes e técnico-administrativos da Universidade de Brasília (UnB) se reuniram, nesta quarta-feira (24/4), na Faculdade de Ceilândia (FCE), para analisar o andamento das discussões que estão ocorrendo no Comando Local de Greve (CLG). As agendas de mobilização e o impacto dos primeiros dias de paralisação também estiveram na pauta. O encontro contou com a presença de cerca de 80 pessoas, dentre elas, representantes do CLG e os deputados federais Prof. Reginaldo Veras (PV/DF) e Erika Kokay (PT/DF).

Apoio

Na ocasião, os centros acadêmicos (CAs) dos cursos da FCE informaram que a maioria dos estudantes tem aprovado a greve dos docentes e técnicos, e estão discutindo a adesão à greve estudantil em plenárias específicas. A proposta será discutida pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) nesta quinta-feira (25/4), às 12h e às 18h, em assembleia geral no Ceubinho.

Os parlamentares, ao se pronunciarem, demonstraram solidariedade à causa, manifestando apoio à greve nas universidades. Eles defenderam a priorização e valorização da educação pública e afirmaram que têm reforçado, junto ao governo, a necessidade de avançar nas tratativas com os servidores públicos, em especial os da educação.

Avanços

De acordo com os dirigentes da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB), a greve tem movimentado as negociações com o governo, que enviou uma proposta na última sexta-feira (19) – e foi recusada. Os próximos passos da ADUnB são ampliar as atividades de mobilização para outras unidades e aprofundar o debate entre docentes de todo o país.