Defensoria Pública do DF lança edital para estagiários do direito

Defensoria Pública do Distrito Federal - (crédito: Divulgação/DPDF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) lançou novo edital para a seleção de estagiários do curso de direito. São 120 vagas, sendo 100 para estudantes de graduação e 20 de pós-graduação, além da formação de cadastro de reserva em ambos os níveis de ensino. No período de 3 a , as inscrições estarão abertas e as provas on-line, disponíveis para envio.

Os estudantes devem cursar do 6º ao 8º semestre na data da convocação. Os estagiários que serão lotados na Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC) devem estar matriculados entre o 3º e o 8º semestres. Para pós-graduação, é permitida a participação de alunos a partir do 1º semestre.

O valor da bolsa é de R$ 900, para estudantes de graduação, e R$ 1.200, para pós-graduação. O auxílio-transporte é de R$ 11 por dia de trabalho presencial para ambos os níveis de ensino. A jornada é de 25 horas semanais, o que corresponde a 5 horas diárias. O processo será conduzido por meio do site da Super Estágios .



Provas

As provas serão on-line e contarão com 30 questões, distribuídas da seguinte forma: oito de língua portuguesa e 22 de conhecimentos específicos, sendo seis de direito constitucional, oito de direito civil e processo civil e oito de direito penal e processo penal. A aprovação no processo seletivo está condicionada à pontuação mínima de 50% na prova objetiva.

A previsão é de que o resultado preliminar seja divulgado em . A classificação definitiva será publicada em .