Provas do concurso dos Correios serão aplicadas em 228 cidades

RP Raphaela Peixoto

De acordo com o cronograma divulgado pela empresa, a publicação do edital do concurso está prevista para setembro - (crédito: EBC)

Seguindo o modelo adotado pelo Concurso Nacional Unificado, a aplicação do próximo concurso do Correios será expandida para outras cidades além das capitais. Ao todo, a aplicação das provas ocorrerá em 228 cidades.

A informação foi detalhada em um comunicado recente, no qual os responsáveis ressaltaram a importância de reavaliar e adaptar o plano inicial, com o objetivo de abranger de forma mais ampla e minuciosa.

No início do mês, os Correios anunciaram que a nova seleção ofertará 3,2 mil vagas, prioritariamente para o nível operacional de carteiro. Entre o total de vagas, haverá também cargos para nível superior, como advogados, arquitetos e engenheiros.

De acordo com o cronograma divulgado pela empresa, a publicação do edital do concurso está prevista para setembro. A expectativa é os candidatos aprovados sejam nomeados em dezembro.

* Com informações da Agência Brasil