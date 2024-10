IOB abre inscrições para o programa de jovem aprendiz 2025

CB Correio Braziliense

As inscrições estão abertas até o dia 22 de outubro - (crédito: Divulgação/IOB)

Por Fabio Nakashima

A IOB, empresa que fornece soluções tecnológicas e consultorias para empresas de contabilidade, está com as inscrições abertas para o programa de jovem aprendiz 2025. São 21 vagas para jovens que desejam desenvolver as habilidades na área, com regime de trabalho em home office. Para participar do processo seletivo os candidatos devem ter entre 14 a 24 anos e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. Caso ainda estiver cursando, é importante que esteja matriculado no período noturno e ter disponibilidade para trabalhar de manhã. As inscrições podem ser feitas pelo site da IOB.

Após a inscrição, os candidatos passarão por uma série de atividades on-line, incluindo avaliações de perfil, testes e entrevistas por vídeo. Os aprovados nessa fase participarão de dinâmicas de grupo. Os selecionados iniciarão suas atividades em janeiro de 2025. Alguns dos benefícios, incluem: programas de?saúde mental e implementação de plataformas de aprendizado como o Lab de aprendizagem (LinkedIn Learning), integradas às ferramentas de?gestão?de pessoas.

Os candidatos que estiverem matriculados no Ensino Superior, não residir em Campinas (SP) ou região do entorno (até 140 km), incluindo Americana (SP) e São Paulo (SP), ter sido aprendiz na área administrativa em empresas anteriores e possuir registro anterior em carteira de trabalho, não estão elegíveis para o programa.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá