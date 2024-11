Ford abre inscrições para programa de estágio com foco em inovação

FN Fabio Nakashima*

O Programa de Estágio Ford 2025 está com inscrições abertas para 95 vagas em diversas áreas; inscrições pelo LinkedIn da empresa, até 25/11 - (crédito: Divulgação/Ford)

A Ford, líder no setor automotivo, abre as inscrições para o seu Programa de Estágio 2025, oferecendo 95 vagas para universitários de diversas áreas. As oportunidades são para residentes em São Paulo (SP), Salvador (BA), e respectivas regiões metropolitanas, além de Tatuí (SP). Os interessados podem se inscrever até 25 de novembro pelo LinkedIn da empresa.

"O estágio na Ford representa uma oportunidade única para os jovens talentos que desejam se desenvolver em um ambiente inclusivo e colaborativo, trabalhando em projetos globais e inovadores", afirma a equipe de Recursos Humanos da Ford.

Os candidatos devem estar matriculados no penúltimo ou último ano da graduação em áreas como engenharia (mecânica, mecatrônica, civil, elétrica, produção e outras), tecnologia (design, tecnologia da informação, análise de dados, ciência da computação, engenharia da computação, entre outros) e áreas de humanas (preferencialmente, administração, direito, economia, publicidade, marketing, comunicação e psicologia). A carga horária exigida é de seis horas diárias.

Os estagiários terão a oportunidade de atuar em diversas áreas da empresa, incluindo finanças, comunicação, recursos humanos, jurídico, compras, desenvolvimento de produto, regulamentações, tecnologia da informação, serviço ao cliente, marketing e vendas. A Ford oferece benefícios como bolsa-auxílio, convênio com academias (TotalPass), auxílios alimentação e mobilidade, seguro de vida e folga de aniversário.

O processo seletivo será composto por dinâmicas, entrevistas e avaliações técnicas, e os estagiários selecionados iniciarão as atividades em janeiro de 2025.