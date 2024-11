CB Correio Braziliense

Marinha já programa abertura de editais de concursos públicos para diferentes níveis de escolaridade para o próximo ano - (crédito: Divulgação/Marinha do Brasil)

Interessados no ingresso em uma carreira nas Forças Armadas podem ficar atentos à possibilidade de tornar-se um marinheiro. Isso porque a Marinha já programa abertura de editais de concursos públicos para diferentes níveis de escolaridade já para o próximo ano.

Se o objetivo for ingressar na Força pelo critério de nível Fundamental, a Marinha oferece a opção de ingressar no Colégio Naval, localizado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nesta função, os candidatos aprovados receberão conhecimentos do nível médio e instrução militar naval especializada, ministrada por professores e oficiais. O salário iniciai para nível fundamental é de R$ 1.398,30.

Caso o candidato ou a candidata tenha objetivos de ingressar na Marinha pelo critério de nível médio, há possibilidades de tentar concursos para os cargos de fuzileiro naval, aprendiz-marinheiro, sargento músico fuzileiro naval e para ingressar na escola naval. Os salários variam de acordo com cada cargo de nível médio.

Forças Armadas por meio do ensino técnico, será preciso escolher cargos como auxiliar de praças e técnicos de praças da armada. Respectivamente, cada cargo tem salários de R$ 1.398,30 e R$ 1.414,82.

Caso o candidato tenha ensino superior e queira concorrer a uma vaga na Força, a Marinha oferece as funções de médico, cirurgião, engenheiro, capelãs, além de quadros de apoio à saúde e funções complementares às de oficiais.