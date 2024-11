UnB ocupa 18º lugar em ranking das melhores universidades latinas

CB Correio Braziliense

UnB ocupa a 18ª posição em ranking da consultoria britânica Times Higher Education (THE) sobre as melhores universidades da América Latina - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A consultoria britânica Times Higher Education (THE) divulgou, nessa terça-feira (12/11), um ranking de universidades latinas no qual a Universidade de Brasília (UnB) ocupa a 18ª posição. O Brasil contou com 70 universidades na lista, sendo o país que apresentou o maior número de universidades avaliadas, seguido pela Colômbia, com 38 universidades, e pelo Chile, com 32 representantes.

Em nota, a reitora da UnB, Márcia Abraão, comemorou o reconhecimento internacional da universidade. “Parabenizo a nossa comunidade por manter o elevado nível acadêmico da nossa instituição, que permanece entre as principais universidades do Brasil e da América Latina. Passamos por grandes desafios nos últimos anos, como a pandemia e graves cortes no orçamento para as universidades federais e para a ciência feitos pelo governo anterior. Os nossos excelentes resultados nos rankings nacionais e internacionais somente são possíveis com o trabalho incansável dos nossos docentes, estudantes e técnicos”, celebra.



Denise Imbroisi, decana de planejamento, orçamento e avaliação institucional da UnB, também comemora o resultado, tendo em vista que, em 2017, a universidade ficou em 19º lugar na América Latina e que o número de universidades passou de 82, em 2017, para 230 em 2024. "Mantemos a expectativa de que os recursos necessários para o desenvolvimento em nível superior e em ciência e tecnologia serão disponibilizados, reforçando a excelência da Universidade de Brasília. A UnB não é lugar de balbúrdia, mas de ensino, pesquisa e extensão de qualidade, em prol do desenvolvimento do país”, reforça Denise.

Resultado do ranking

A Universidade de São Paulo (USP) lidera a lista, na qual também figuram no top 10: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 2º lugar; Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 3º lugar; Universidade Estadual Paulista (5º); Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (6º), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na 7ª posição; e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 10º lugar.

O ranking avaliou 214 universidades de 16 países da América Latina. Os critérios adotados são os mesmos aplicados no ranking mundial da THE, mas com modificações para refletir melhor as características das escolas superiores da região.

Nesta edição, o ranking atualizou a metodologia, utilizando 18 indicadores, cinco a mais do que nos anos anteriores. Os indicadores são agrupados nas grandes áreas de ensino, como ambiente de aprendizagem; ambiente de pesquisa (volume, renda e reputação); qualidade da pesquisa (força, excelência e influência da pesquisa); perspectiva internacional (pessoal, estudantes e pesquisa); e indústria (renda e patentes).