Gilberto Gil vai receber título de doutor honoris causa pela UFRGS

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) também concedeu, em dezembro do ano passado, o título de doutor honoris causa ao artista. - (crédito: Giovanni Bianco/Divulgação)

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai conceder título de doutor honoris causa a Gilberto Gil, um dos principais nomes da música popular brasileira. A proposta, encaminhada pelo Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFHC) da instituição, foi aprovada na última sexta-feira (28/3) pelo Conselho Universitário (Consun). A homenagem ainda não tem data para ocorrer. Leia também: Gilberto Gil recebe título de doutor honoris causa da UFRJ

De acordo com nota publicada pela universidade na terça-feira (1º/4), “a decisão considerou o currículo impressionante e a importância histórica de Gil, além de seu amplo reconhecimento, nacional e internacionalmente, pelas atividades artísticas, políticas e intelectuais”. Além disso, foi levada em conta a “postura ética do artista em defesa da democracia e da diferença em diversos níveis e espaços”.

Segundo o comunicado, o parecer do Consun aborda a trajetória do cantor, desde o início da carreira artística, a graduação pela Universidade Federal da Bahia (UFB) e a participação em festivais de música na década de 1960 até a gestão do Ministério da Cultura durante o primeiro governo Lula e as distinções nacionais e internacionais recebidas por ele. Leia também: Racionais MC's recebem título de doutor honoris causa pela Unicamp

“Gilberto Gil utilizou a canção popular como veículo privilegiado para difundir protestos, inquietações e reflexões de abrangência intelectual incomum”, afirma o documento. “Sua poesia e seus posicionamentos públicos foram exemplares, ao longo de todos esses anos, na defesa da democracia, da diversidade e das diferenças.”

Líder da Tropicália durante a ditadura militar brasileira, Gil foi preso e exilado do país em 1968. No exterior, passou a denunciar, também por meio da música, o que se passava no Brasil naquele período. Leia também: A despedida de Gilberto Gil dos palcos

Como ministro da Cultura, foi responsável por diversas políticas públicas de promoção de diversidades artística, cultural e étnica — entre eles o Sistema Nacional de Cultura, a reformulação da Lei Rouanet, o Plano Nacional de Cultura, o Vale-Cultura e o Programa Cultura Viva – Pontos de Cultura. “Gil trocou a noção elitista e restrita de cultura que marcara o ministério até aquele momento, por uma definição mais ampla do termo, tomada de empréstimo, exatamente, da Antropologia”, esclarece o parecer.

Membro da Academia Brasileira de Letras desde 2022, Gilberto Gil recebeu, ao longo da carreira, diversos títulos no Brasil — como Ordem de Rio Branco, Ordem Nacional do Mérito e Ordem do Mérito Cultural — e no exterior — entre outros, Ordre de Arts et de Letttres e Légion d'honneur, do governo francês. Da Unesco, recebeu o título de Artista pela Paz, em 1999. Além da UFRGS, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) também concedeu, em dezembro do ano passado, o título de doutor honoris causa ao artista.