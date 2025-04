Confira materiais e cursinhos pré-vestibular acessíveis com inscrições abertas

CB Correio Braziliense

Confira os cursos com vagas disponíveis - (crédito: Divulgação Galt)

Cursinhos pré-vestibulares gratuitos de diversas regiões do país estão com inscrições abertas, oferecendo oportunidades para estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. Confira algumas opções:



Distrito Federal

Galt vestibulares está com inscrições abertas até domingo (6/4) para aulas presenciais e on-line para alunos que estejam cursando o 3° ano do ensino médio ou que já concluíram a educação básica, tanto em escolas públicas quanto em particulares com bolsa integral. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.galtvestibulares.com.br/paraalunos, com taxa de R$ 15.

Confluências de Educação Popular recebe inscrições para seu cursinho pré-vestibular gratuito voltado a estudantes da rede pública. Os interessados devem preencher um formulário on-line e comparecer à aula inaugural em 5 de abril. As aulas do projeto ocorrem aos sábados, das 9h às 17h, em diferentes locais, como o Centro de Ensino Médio 02, em Ceilândia Norte, e o Centro de Ensino Médio 404, em Santa Maria.

Materiais on-line

Aprova Total também promove aulas on-line gratuitas e abertas a todos os estudantes com foco no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por meio do canal oficial da plataforma no YouTube (https://www.youtube.com/@AprovaTotal). As aulas ainda não tiveram suas datas divulgadas, mas os alunos vão poder baixar um material com os slides usados pelos professores nas aulas e com anotações feitas pela equipe do grupo educacional.

Para estudantes que buscam flexibilidade, o Curso Enem Gratuito oferece um plano de estudos completo, com aulas, videoaulas e simulados de todas as disciplinas. O curso é 100% on-line e gratuito, permitindo que alunos de todo o país se preparem para o Enem de forma acessível. Saiba mais no site: https://cursoenemgratuito.com.br/.

Nos estados



O cursinho FEA-USP está disponível para estudantes residentes em São Paulo que estão cursando ou já concluíram o 3º ano do ensino médio, sendo necessário pagar a taxa de matrícula de R$ 120 e a de inscrição no valor de R$ 36. As aulas acontecerão aos sábados, das 8h às 18h30, com inscrições até 23 de abril pelo site: https://bit.ly/3DS3thh.



O Instituto Eurofarma está com inscrições abertas para o Curso Preparatório para Exames e Vestibulares, destinado a estudantes de escolas públicas que estejam cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental, ensino médio ou que já tenham concluído os estudos. Os candidatos devem ter entre 14 e 29 anos e pertencer a famílias de baixa renda. As aulas, on-line e presenciais, na unidade Jurubatuba, terão início em 23 de junho, e as inscrições podem ser realizadas até 10 de maio no site https://www.institutoeurofarma.org.br/inscricoes.



No Paraná, o cursinho Aprova Premen 2025 está com vagas abertas para receber pessoas que tenham interesse em aprimorar conhecimentos em matemática para o Enem e vestibulares. A inscrição é por doação de 1kg de alimento não perecível, fraldas ou lenços umedecidos na primeira aula, marcada para 12 de abril. Os encontros serão ministradas aos sábados, das 8h30 às 11h30, por acadêmicos e professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Inscreva-se pelo formulário https://bit.ly/3FPlSf0.



Já no Espírito Santo, o Curso Preparatório Tereza de Benguela, que busca inserir jovens das periferias nas universidades, está com inscrições abertas até 9 de abril. As aulas, preparatórias para o Enem, começam em 12 de abril e ocorrem aos sábados, das 9h às 17h, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Prezideu Amorim, no bairro Bonfim, em Vitória.