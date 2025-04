Brasil registra mais de 11 mil vagas de estágio em diversos estados

JC Júlia Christine*

De acordo com levantamento recente da Super Estágios, há atualmente mais de 11 mil vagas abertas para estudantes em todo o país, contemplando diferentes áreas de atuação e níveis de ensino. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site da Super Estágios e procurar as oportunidades por área, estado de atuação ou nível de ensino.

Segundo dados da pesquisa, o estado de São Paulo lidera o número de vagas de estágio disponíveis, somando 2.412 oportunidades. Logo atrás vêm o Espírito Santo, com 1.699 vagas, o Rio de Janeiro, com 1.121, e o Mato Grosso, com 898, o que evidencia uma boa distribuição das oportunidades também fora do tradicional eixo Sul-Sudeste.

Minas Gerais aparece em seguida com 562 vagas, seguido de perto pelo Distrito Federal 533, Bahia 453 e Santa Catarina 402. Já o Paraná conta com 275 oportunidades, enquanto o Rio Grande do Sul soma 271. Goiás registra 236 vagas, e o Ceará, 231. Pernambuco 223 e Maranhão 215 também apresentam um volume significativo.

O Mato Grosso do Sul oferece 320 vagas, superando inclusive alguns estados mais populosos. Já Alagoas aparece com 179 oportunidades, Pará com 160, Rio Grande do Norte com 154 e Paraíba com 142. O Piauí conta com 55 vagas abertas.

Mesmo os estados com menor densidade populacional estão contemplados. Acre oferece 45 vagas, Rondônia tem 40, Amazonas 69, Sergipe 75, Amapá 23, Tocantins 21 e Roraima também com 21 oportunidades. Esses números reforçam a capilaridade da Super Estágios e o alcance nacional da rede.

