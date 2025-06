Último dia de inscrições para estágio na Caixa com vagas em todo o Brasil

CB Correio Braziliense

As vagas de nível superior são voltadas para estudantes dos cursos de Direito, Arquitetura, Engenharia, Economia, TI e Projetos Sociais - (crédito: Divulgação Caixa)

Terminam nesta quarta-feira (5/6) as inscrições para o processo seletivo de estagiários da Caixa Econômica Federal. As oportunidades são para estudantes dos níveis médio, técnico e superior, com vagas disponíveis em todas as regiões do país. Os interessados devem se inscrever pelo site da Super Estágios, escolhendo a localidade onde desejam concorrer.

Para participar, é necessário estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino pública ou privada, com frequência ativa em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), e estar cursando o ensino médio, técnico ou superior. A idade mínima exigida é de 16 anos.

Leia também: Caixa Econômica já emprestou mais de R$ 520 milhões em consignados para CLTs

Do total de vagas, 10% são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs), 30% para candidatos que se autodeclarem pretos ou pardos, e 3% para candidatos indígenas. No nível superior, podem se candidatar estudantes de direito, arquitetura, engenharia, economia, tecnologia da informação (TI) e áreas voltadas a projetos sociais, como pedagogia, psicologia, serviço social, ciências sociais ou ciência política.

Após a inscrição, os candidatos farão uma prova on-line. Para as vagas de nível superior, haverá também uma etapa de entrevista. A bolsa-auxílio pode chegar a R$ 1.100 para o ensino superior e R$ 500 para os níveis médio e técnico. Os estagiários ainda recebem auxílio-transporte de R$ 130 por mês. Os contratos terão duração entre seis meses e dois anos.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá